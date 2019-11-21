إسرائيل: تكليف الكنيست بتشكيل الحكومة في غضون 21 يوما

كلف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، الخميس، الكنيست (البرلمان) باختيار أحد أعضائه لتشكيل حكومة بعد فشل بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، في هذه المهمة.

وقال ريفلين في مؤتمر صحفي مع رئيس الكنيست، يولي أدلشتاين ، إن زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس لم يتمكن من تشكيل حكومة أيضا.

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أضاف ريفلين "هذه هي المرة الأولى التي نصل فيها الى هذه المرحلة".

تابع ريفلين "ينص القانون على أنه يجوز لغالبية 61 على الأقل من أعضاء الكنيست أن يطلبوا، كتابةً في غضون 21 يوما، من الرئيس، تفويض المهمة لعضو في الكنيست".

من جهته قال أدلشتاين "لا أحد يريد انتخابات أخرى، الغالبية من أعضاء الكنيست لا تريد انتخابات جديدة".

لفت في هذا الصدد الى أن نتائج الانتخابات التي جرت في إبريل/نيسان لم تختلف عن نتائج الانتخابات التي جرت لاحقا في سبتمبر/أيلول.

كان ريفلين كلف منذ الانتخابات التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي، نتنياهو وغانتس بتشكيل الحكومة، ولكن يمكن للكنيست أن يكلف أي منهما في حال حصوله على تأييد 61 عضوا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

في حالة عدم تقديم أي طلب من قبل غالبية أعضاء الكنيست في غضون 21 يومًا، يجب على ريفلين إبلاغ رئيس الكنيست بأنه لم يتم تقديم هذا الطلب وسيتم حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة.

ورأى مراقبون أنه في ظل المعطيات التي تلت انتخابات سبتمبر/أيلول الماضي، سيواجه الكنيست نفس الصعوبات التي واجهها نتنياهو وغانتس، الأمر الذي سيدفع ريفلين إلى حل الكنيست والدعوة لانتخابات جديدة.

وفي حال جرت الانتخابات فإنها ستكون الثالثة التي ستجري في غضون أقل من عام، بعد انتخابات أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول.

وقالت محطات تلفزيونية إن الانتخابات ستجري على الأرجح في مارس/آذار المقبل.