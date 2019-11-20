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سياسة

ميركل تعد تركيا بمساعدات جديدة للاجئين السوريين

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
20/11/2019

وعدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأربعاء تركيا بمساعدات جديدة لرعاية اللاجئين السوريين.

التفاصيل
  • ميركل قالت في أعقاب لقاء مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، إنه: إذا استلزم الأمر سيتم تقديم مساعدات جديدة إلى تركيا للمهام العديدة التي تضطلع بها في إيواء 3.5 مليون شخص.
  • ميركل: أنا على سبيل المثال مستعدة لهذا.     
  • كانت تركيا أبرمت اتفاقية للاجئين مع الاتحاد الأوربي في عام 2016، وعدت 
  • تركيا في الاتفاقية بمنع عبور المهاجرين واللاجئين إلى الجزر اليونانية ورد طالبي اللجوء المرفوضين.
  • وفي المقابل، وعد الاتحاد الأوربي بتقديم ستة ملايين يورو مساعدات إلى تركيا، وحسب بيانات التكتل، فقد تم منح تركيا 5.6 مليون يورو من هذه المساعدات حتى الآن.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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