ميركل تعد تركيا بمساعدات جديدة للاجئين السوريين

وعدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأربعاء تركيا بمساعدات جديدة لرعاية اللاجئين السوريين.
التفاصيل
- ميركل قالت في أعقاب لقاء مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، إنه: إذا استلزم الأمر سيتم تقديم مساعدات جديدة إلى تركيا للمهام العديدة التي تضطلع بها في إيواء 3.5 مليون شخص.
- ميركل: أنا على سبيل المثال مستعدة لهذا.
- كانت تركيا أبرمت اتفاقية للاجئين مع الاتحاد الأوربي في عام 2016، وعدت
- تركيا في الاتفاقية بمنع عبور المهاجرين واللاجئين إلى الجزر اليونانية ورد طالبي اللجوء المرفوضين.
- وفي المقابل، وعد الاتحاد الأوربي بتقديم ستة ملايين يورو مساعدات إلى تركيا، وحسب بيانات التكتل، فقد تم منح تركيا 5.6 مليون يورو من هذه المساعدات حتى الآن.