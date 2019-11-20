لسنا عربا ولا أفارقة.. تصريحات لزاهي حواس تثير جدل المصريين

أثارت تصريحات عالم الآثار المصري زاهي حواس، حول أصل المصريين بأنهم ليسوا عربًا ولا أفارقة، ضجة على منصات التواصل المصرية، متسائلين: هل هي لعنة الفراعنة أم تشكيك في العروبة والهوية؟
https://twitter.com/tarikhwafikr_11/status/1197045925581070336?ref_src=twsrc%5Etfw
#زاهي_حواس
مصر بصوره عامه عندها مشكله في الهويه ، (احنا مين) او السلاله ايه
معنديش مشكله ،
انا مسلم مصري عربي ، انتمائي لديني وبلدي ودوري التاريخي للعرب وافريقيا ،
وربنا خلقني لمهمه ، وهدف ،
مش اني انكر وجودي واصلي
وجزئيه احنا مش عرب تنصل من دور مصر الاسلامي والعربي في المنطقه
— ⚡المـُشَاهِـد⚡ الحساب فيه مشكله! (@brince717) November 20, 2019
احفاد سيدنا اسماعيل عرب مستعربة وليس عرب عاربة فالعرب موجودين قبل سيدنا ابراهيم .
فالأصل اننا مصريين قدماء والابحاث حاليا بتوضح اد ايه احنا اقرب للقدماء المصريين رغم الاختلاط ع مر العصور.
ولكن نتمني ان لفظ فرعون ينتهى تماما من ثقافتنا لان المصريين… https://t.co/Lp654QwwAl
— tarek mohamed (@tarekmo28628586) November 18, 2019
انا اريد اعرف من اين جاء لقب الفراعنة ومنهم الفراعنة وما معنى كلمة فرعون ؟
هل يستطيع هذا المتفرعن ان يخبرنا من هو اول ملك حكم مصر وحمل لقب فرعون ومن اين جاء هذا الملك وماهو اصله ؟
— الصمت (@msm25250) November 19, 2019
https://twitter.com/b1drr/status/1197098206724870144?ref_src=twsrc%5Etfw
هذي الحاله من الهبال المصري لا تتوقف عن الظهور بين فتره و أخرى وهي تذكرنا بحالة هبال لبنانيه كانت تراودهم ويعتقدون بأنهم فينيقيين وليسوا عربا لكنهم تابوا منها ولم يكرروها على عكس المصريين .#لبنان #مصر #زاهي_حواس
— Alife and feeling fine (@azomania1) November 20, 2019
عالم الآثار المصري #زاهي_حواس حاس #المصريين يقول احنا لا عرب ولا افارقه احنا جنس خاص
— سالم الدوسري (@salemdossary) November 19, 2019
تعديل بسيط فرعوني خطأ اسمها المصريين القدماء ❤️
نحن مصريون منذ قدم الزمان
مصر جاءت ثم جاء التاريخ 🇪🇬❤️https://t.co/tXrLFcI8bL
— 𓋹🐣 (@MohmedA05859627) November 18, 2019