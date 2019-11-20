لبنان: النائب العام يحيل 3 وزراء اتصالات سابقين للتحقيق بتهم فساد

وجه النائب العام المالي في لبنان علي إبراهيم، الأربعاء، تهم هدر واختلاس المال العام والإثراء غير المشروع إلى 3 وزراء اتصالات سابقين.

كذلك ادعى النائب العام المالي على مديري شركتي "ألفا" و"تاتش" (شركتا اتصالات) والمدير العام لهيئة "أوجيرو" (تابعة لوزارة الاتصالات) بذات التهم.

التفاصيل

قالت الوكالة المركزية اللبنانية إن "النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على وزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح، وأحالهم على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء."

الوكالة أضافت: "كذلك ادعى على مديري شركتي "ألفا" و"تاتش" والمدير العام لهيئة "أوجيرو" بجرم إهدار واختلاس أموال عامة وإثراء غير مشروع، وأحال الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت".

كنت ولا أزال وسأبقى تحت سقف القانون، وبتصرّف القضاء النزيه والمستقل، وتأكيداً للشفافية سبق أن أبديت استعدادي لرفع السرية المصرفية عن حساباتي وصولاً الى كشف شامل عن ممتلكاتي قبل تسلّمي المسؤولية وبعدها وفي اي لحظة.

١/٢ — Nicolas Sehnaoui (@NicolaSehnaoui) November 20, 2019

وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح، قال إن المدعي العام المالي ليس له الحق في الإدعاء، موضحا: "عليه إحالة الملف على مجلس النواب للنظر في أمر الإدعاء، علما أن ذلك يستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس"، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

تواصل الاحتجاجات

تواصلت الاحتجاجات وقطع الطرقات، الأربعاء، لليوم الـ 35 على التوالي في عدد من المناطق شمال لبنان للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ والعمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة.

قطع محتجون منذ ساعات الصباح الأولى، أوتوستراد المنية الدولي الذي يربط طرابلس بالمنية وعكار(شمال لبنان)، بالعوائق الحديدية والاطارات، كما قطعوا صباحاً، طريق عام حلبا( شمال لبنان) بالكامل بالإطارات غير المشتعلة والعوائق الحديدية، وسمحوا فقط بمرور الآليات العسكرية والصليب الأحمر والحالات الطارئة.

فتحت المصارف اليوم أبوابها في كافة المناطق اللبنانية وسط إجراءات أمنية، كما فتحت المدارس والجامعات في غالبية المناطق اللبنانية.

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