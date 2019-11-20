قتيلان مدنيان وجرحى بقصف إسرائيلي في محيط دمشق

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، اليوم الأربعاء، إن مدنيين اثنين قتلا وأصيب آخرون، في هجوم إسرائيلي بمحيط العاصمة السورية دمشق.
قصف إسرائيلي داخل سوريا
مصدر عسكري سوري لـ (سانا): في تمام الساعة الواحدة والدقيقة العشرين من فجر اليوم قام الطيران الحربي الإسرائيلي من اتجاهي الجولان المحتل ومرج عيون اللبنانية باستهداف محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ.
المصدر السوري: على الفور تصدت منظومات دفاعنا الجوي للهجوم الكثيف وتمكنت من اعتراض الصواريخ المعادية وتدمير معظمها قبل الوصول إلى أهدافها.
المصدر: العمل لا يزال مستمرًا لتدقيق الموقف بشكل واضح وتحديد الأضرار والخسائر التي خلفها العدوان.
المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قال إن إسرائيل هاجمت أهدافا إيرانية وسورية داخل سوريا اليوم الأربعاء في هجوم قال إنه ردًا على صواريخ أطلقت على إسرائيل في اليوم السابق.
الجيش الإسرائيلي ذكر أن أنظمته الدفاعية أسقطت أربعة صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه إسرائيل، يوم الثلاثاء.
أدرعي قال على تويتر: أغارت طائرات حربية قبل قليل على عشرات الأهداف العسكرية التابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري داخل الأراضي السورية تشمل صواريخ أرض/جو ومقرات قيادة ومستودعات أسلحة وقواعد عسكرية وذلك ردًا على إطلاق الصواريخ أمس من سوريا نحو إسرائيل.
تقول إسرائيل إنها نفذت مئات الضربات في سوريا على أهداف "لإيران التي تسعى لإقامة قاعدة عسكرية دائمة هناك" كما استهدفت "شحنات أسلحة متطورة في طريقها لجماعة حزب الله التي تدعمها طهران".