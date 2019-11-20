قتيلان مدنيان وجرحى بقصف إسرائيلي في محيط دمشق

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، اليوم الأربعاء، إن مدنيين اثنين قتلا وأصيب آخرون، في هجوم إسرائيلي بمحيط العاصمة السورية دمشق.

شن #جيش_الدفاع الليلة الماضية غارات ضد أهداف تابعة لفيلق القدس الإيراني وأخرى تابعة للجيش السوري وذلك ردًّا على الهجوم الذي نفذته قوة إيرانية ضد #إسرائيل أمس من خلال اطلاق ٤ صواريخ.الغارات تركزت في منطقة #دمشق التي أطلقت منها الصواريخ ضد إسرائيل #التموضع_الإيراني pic.twitter.com/lwhinFHAeb

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 20, 2019