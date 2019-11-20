شاهد: وسط دموع الفلسطينيات.. الاحتلال يهدم منزلين قرب رام الله

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، منزلين وسط الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء بدون ترخيص.

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قال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية داهمت بلدة شقبة غربي رام الله، وشرعت بعملية هدم منزلين للمواطن محمود عبد الجبار، بدوي البناء بدون ترخيص، بحسب وكالة الأناضول.

يسكن في المنزلين نحو 15 فلسطينيا، بينهم 8 أطفال.

10 دوريات عسكرية ترافقها جرافات ضخمة، اقتحمت قرية شقبا، وداهمت أحد المنزلين الذي تبلغ مساحته 400 متر، وأجبرت سكانه على إخلائه بالقوة دون السماح لهم بإخراج أي شيء، سوى ملابسهم التي يرتدونها، حسبما نقل موقع عرب 48.