شاهد: لحظة القبض على مشجع مصري رفع علم فلسطين

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لحظة اعتقال الأمن المصري لمشجع رفع علم فلسطين خلال مباراة مصر وجنوب أفريقيا أمس الثلاثاء.

ويظهر في مقطع الفيديو رجال أمن بزي مدني داخل مدرجات الجماهير يقومون بالقبض على المشجع، بينما انتزع أحدهم علم فلسطين منه.

وهتفت آلاف المشجعين خلال المباراة "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين" وذلك خلال مباراة المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم مع نظيره الجنوب أفريقي، ضمن الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية دون 23 عامًا، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وانتهت المباراة بفوز مصر بـ 3 أهداف نظيفة.

وخلال المباراة تضامن لاعبان مصريان مع المصور الفلسطيني معاذ عمارنة، الذي فقد عينه اليسرى بعدما قنصها جندي إسرائيلي.

بالروح بالدم ، نفديكي يا فلسطين ⁦❤️⁩

يوم جميل ، ولاعيبة رجالة ، الف شكر ليكوا والله⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩@RamadanSobhi pic.twitter.com/TfU0ucLOcN — 👻 (@MohamedRKeshk1) November 20, 2019

وتداول ناشطون مقاطع فيديو من داخل استاد القاهرة، للجماهير وهي تهتف بحرارة –للمرة الأولى منذ سنوات- وبشكل لافت لفلسطين، ومن بين تلك الهتافات "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، شمال يمين بنكره إسرائيل".

بالروح بالدم ، نفديكي يا فلسطين ⁦❤️⁩

يوم جميل ، ولاعيبة رجالة ، الف شكر ليكوا والله⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩@RamadanSobhi pic.twitter.com/TfU0ucLOcN — 👻 (@MohamedRKeshk1) November 20, 2019

وفي يونيو/حزيران الماضي اعتقل الأمن المصري العشرات من المشجعين الذين حضروا مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية بين منتخبي مصر وزيمبابوي، بسبب هتافات مؤيدة لنجم الكرة المصري المعتزل محمد أبو تريكة، في المباراة التي حضرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.