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سياسة|السودان

شاهد: لحظة اعتقال خليفة الترابي في السودان للمشاركة في انقلاب عام 1989

علي الحاج محمد، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي
علي الحاج محمد، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي
20/11/2019

اعتقلت السلطات الأمنية في السودان اليوم الأربعاء الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج محمد، على خلفية اتهامه بالمشاركة في انقلاب عام 1989.

التفاصيل

  • قدمت "قوى الحرية والتغيير" بلاغات ضد مجموعة من العسكريين والسياسيين تحت تهمة المشاركة في انقلاب عام 1989.
  • شمل الاتهام الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج، ورئيس شوري الحزب إبراهيم السنوسي وآخرين على رأسهم النائب الأول لرئيس الجمهورية الأسبق علي عثمان محمد طه ومدير المخابرات الأسبق نافع علي نافع وعوض أحمد الجاز فضلا عن بلاغ ضد المكون العسكري الذي نفذ الانقلاب.
  • تطالب قوى الحرية والتغيير بمحاكمة المشاركين في الانقلاب بتهمة تقويض النظام الدستوري آنذاك.
  • علي الحاج محمد هو ثاني شخص يتم اعتقاله بتهمة المشاركة في الانقلاب، حيث اعتقل الأسبوع الماضي العميد متقاعد يوسف عبدالفتاح أبرز العسكريين المنفذين للانقلاب آنذاك وتم إيداعه السجن.
  • مصدر للجزيرة مباشر: الملاحقات القانونية ستطال أكثر من٥٠ شخصية مدنية وعسكرية ساهموا في تنفيذ الانقلاب.
تعقيد المشهد
  • خطوة اعتقال علي الحاج ينظر إليها المحلل السياسي مجاهد عثمان بأنها ستؤدي لتعقيد المشهد السياسي أكثر مما عليه الآن.
  • عثمان للجزيرة مباشر: الجهات الشاكية كان يمكنها استدعاء النيابة العامة دون مضايقات وملاحقات.
  • عثمان: مثل هذه الاعتقالات ستزيد الغبن في نفوس التيارات الإسلامية التي كانت تؤيد الثورة وستجلعها مناهضة للحكومة الانتقالية التي تحتاج السند السياسي والاجتماعي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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