شاهد: الوضع الإنساني الصعب لمدرسة الناعورة في سوريا

يعيش التلاميذ في مدرسة الناعورة في أحد معسكرات جبل الزاوية السورية، أوضاعا صعبة تتمثل في نقص المعينات التعليمية والمعلمين وتهدد بإغلاق المدرسة.

ورصدت جولة (للجزيرة مباشر) في مخيمات جبل الزاوية الوضع الإنساني الصعب لمدرسة (الناعورة) المهددة بالإغلاق والتي تفتقر إلى الخيام والمعدات والمعلمين ويواجه الأطفال فيها خطر التسرب من التعليم.

العيش في الخيام

قال مدير المدرسة، إن جميع من في المدرسة هم من النازحين ويعيشون في خيام، موضحا أن المدرسة كانت مدعومة من منظمات، غير أنها تعاني مع ذلك من نقص في المعدات المدرسية والقرطاسية والكتب ونقص في عدد المعلمين.

وأوضح أن الصعوبات تكمن كذلك في الظروف التي يعيش فيها من نزحوا من السكان، تحت الخيام، والتي تفتقر لأبسط مقومات الحياة وخاصة مع اشتداد حرارة الصيف أو برد الشتاء، ويعاني الطلاب بسبب فقر الأهالي الذين لا يستطيعون توفير مستلزمات لأطفالهم.

ولفت المدير إلى قلة عدد المعلمين، واعتماد المدرسة في أحيان كثيرة على العمل التطوعي الذي يقوم به بعض النازحين المتطوعين في سد النقص في هذا المجال.

وأشار المدير إلى جملة من الصعوبات الأخرى تتمثل في إجلاس طلاب أكبر سنا مع أطفال أصغر منهم بسبب انقطاع التعليم، للكثير من الطلاب، ما يمثل صعوبة بالنسبة للمعلم والطالب.

من جانبهم قال معلمون يعملون في المدرسة، إن نقص المعدات التعليمية يمثل صعوبة كبيرة في تدريس المواد بالنسبة لهم وللتلاميذ، وكذلك البيئة غير المواتية التي يعيش فيها الطلاب، في خيام تفتقر لأبسط مقومات الحياة.

الثورة في سوريا