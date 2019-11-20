جواز سفر أردني لإنقاذ عين معاذ

قال الأردن إنه أصدر جواز سفر أردنيا مؤقتا للصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة الذي أصيب في عينه بنيران إسرائيلية استعدادا لنقله للعلاج في مستشفيات المملكة.

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وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) قالت إن "دائرة الأحوال المدنية والجوازات أصدرت جواز سفر أردنيا مؤقتا للصحفي الفلسطيني معاذ العمارنة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتسهيلا لإجراءات تقديم الرعايا الصحية اللازمة وكل ما تتطلبه حالته الصحية".

الوكالة: "رئيس الوزراء عمر الرزاز أوعز الأربعاء إلى وزير الصحة سعد جابر والخدمات الطبية الملكية بسرعة تقديم الرعاية الصحية اللازمة وكل ما تتطلبه حالة المصور الفلسطيني معاذ العمارنة في المستشفيات الأردنية".

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