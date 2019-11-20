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جواز سفر أردني لإنقاذ عين معاذ

المصور الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة
المصور الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة
20/11/2019

قال الأردن إنه أصدر جواز سفر أردنيا مؤقتا للصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة الذي أصيب في عينه بنيران إسرائيلية استعدادا لنقله للعلاج في مستشفيات المملكة.

التفاصيل

وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) قالت إن "دائرة الأحوال المدنية والجوازات أصدرت جواز سفر أردنيا مؤقتا للصحفي الفلسطيني معاذ العمارنة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتسهيلا لإجراءات تقديم الرعايا الصحية اللازمة وكل ما تتطلبه حالته الصحية".      

الوكالة: "رئيس الوزراء عمر الرزاز أوعز الأربعاء إلى وزير الصحة سعد جابر والخدمات الطبية الملكية بسرعة تقديم الرعاية الصحية اللازمة وكل ما تتطلبه حالة المصور الفلسطيني معاذ العمارنة في المستشفيات الأردنية".    

 

 

خلفيات
  • فقد عمارنة عينه اليسرى عقب تعرضه للإصابة برصاص مطاطي من جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيته الصحفية يوم الجمعة الماضي .
  • أطلق نواب أردنيون حملة تضامن مع الصحفي الفلسطيني ونشروا صورهم وهم داخل مبنى مجلس النواب وقد غطوا أعينهم اليسرى بأياديهم في إشارة إلى إصابته.
  • أصيب عمارنة (32 عاما) الجمعة في عينه اليسرى خلال توثيق عدسته مواجهات اندلعت بين عناصر حرس الحدود الإسرائيلي وفلسطينيين في بلدة صوريف شمال غربي مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة.
  • ويحتج عشرات الفلسطينيين منذ أكثر من أسبوعين على قيام السلطات الإسرائيلية بمصادرة أراض تابعة للبلدة.
  • وبحسب عمارنة فإن الأطباء أخبروه بأن شظية معدنية كبيرة بطول حوالي سنتيمترين اخترقت العين واستقرت خلفها على بعد ملليمترات من الدماغ.
  • وأطلق صحفيون ونشطاء حملة تضامن واسعة مع المصور الشاب تحت وسم "عين_معاذ"، وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لمشاهير ونشطاء وهم يغطون أعينهم اليسرى تضامنا مع العمارانة.
  • وأشار معاذ الذي يتعاون مع وسائل إعلام عدة إلى أن "جنود الاحتلال عرقلوا وصولي إلى موقع الاحتجاجات الجمعة، لكن أحدهم كان منبطحا أرضا قال لهم بسخرية دعوه".
  • ويعتقد معاذ أن الجندي نفسه هو من أطلق النار باتجاهه.
  • لكن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد نفى في بيان ما وصفها بـ "الادعاءات"، وقال "تحركت قوات الأمن في المنطقة أمام عشرات من مثيري الشغب، بعضهم ملثم".
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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