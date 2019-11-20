ترمب يصف جلسات علنية لمساءلته بالعار.. وشاهدان قلقان من مكالمته

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجلسات العلنية التي يعقدها مجلس النواب بشأن مساءلته بهدف عزله بأنها "عار وإحراج" للشعب، وقال إن الأمر يعود للأمريكيين في إصدار حكمهم عليها.

"عار وإحراج"

ترمب قال للصحفيين في البيت الأبيض خلال اجتماع لإدارته الثلاثاء إن "ما يجري عار وإحراج لشعبنا، إنها عملية احتيال كبيرة".

قال ترمب إنه لا يعرف أحدًا من الشهود الرئيسيين الذين أدلوا بأقوالهم يوم الثلاثاء والذين وصفهم من قبل أنهم "ليسوا من معارف ترمب على الإطلاق".

سبق أن شن الرئيس الأمريكي هجمات عبر تويتر على العديد من الموظفين الحكوميين الأمريكيين الذين أدلوا بشهاداتهم في التحقيق.

مجلس النواب الأمريكي يبحث في جلسات علنية جلسات مساءلة لعزل ترمب

قلق بشأن المكالمة

مجلس النواب الأمريكي استمع الثلاثاء لشاهدين اطلعا بشكل مباشر على المكالمة الهاتفية الذي أجراها الرئيس الأمريكي مع نظيره الأوكراني، محور التحقيق الرامي لعزل دونالد ترمب، وقالا إنهما كانا متفاجئين وقلقين إزاء طلب سيد البيت الأبيض فتح تحقيق بحق جو بايدن.

قال الشاهد اللفتنانت كولونيل إلكسندر فيندمان إنه شعر بقلق بالغ إزاء ما سمعه خلال المكالمة وإنه أبلغ "بدافع الواجب" محامي مجلس الأمن القومي بالمحادثة "غير اللائقة".

من ناحيتها، قالت الشاهدة جينيفر وليامز، وهي معاونة لنائب الرئيس مايك بنس، إن إشارة ترمب إلى بايدن في المكالمة الهاتفية التي أجريت مع الرئيس الأوكراني في 25 تموز/يوليو كانت "غير اعتيادية" لناحية غوصها في شؤون السياسة المحلية الأمريكية.

إلى جانب وليامز وفيندمان، وهو مسؤول في مجلس الأمن القومي، أدلى شاهدان رئيسيان بإفادتيهما في اليوم الثالث من جلسات الاستماع في التحقيق الرامي لكشف ما إذا استغل ترمب منصبه الرئاسي لغايات شخصية.

كان اللفتنانت كولونيل إلكسندر فيندمان كبير خبراء مجلس الأمن القومي الأمريكي في شؤون أوكرانيا وجنيفر وليامز مساعدة مايك بنس نائب الرئيس من بين أربعة شهود أدلوا بأقوالهم أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء في التحقيق المتواصل الذي يقوده الديمقراطيون.

قال ترمب "ما يجري عار.. لم أر مطلقا هذا الرجل وأعرف الآن إنه يرتدي زيه العسكري عندما يذهب، لا أعرف فيندمان على الإطلاق" وأوضح أنه شاهد جزءًا من شهادته، وأنه سيترك الناس يقررون موقفهم.

Nancy Pelosi just stated that “it is dangerous to let the voters decide Trump’s fate.” @FoxNews In other words, she thinks I’m going to win and doesn’t want to take a chance on letting the voters decide. Like Al Green, she wants to change our voting system. Wow, she’s CRAZY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2019

شاهدان رئيسيان