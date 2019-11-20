الخليج الجديد: مصر تحقق بشأن الوثيقة المسربة عن دعم حفتر

كشف مسؤول حكومي لـ (الخليج الجديد) عن إجراء تحقيقات سرية داخل وزارة الخارجية المصرية، بشأن الوثيقة المسربة التي نشرتها (الجزيرة) حول الدعم المقدم للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.

تحقيقات مع مسؤولي وزارة الخارجية

الموقع نقل عن المصدر المطلع، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، قوله إن التحقيقات طالت 7 من مسؤولي وموظفي الخارجية، وربما تطال آخرين.

المصدر الحكومي أضاف أن أجهزة سيادية أعربت عن مخاوفها من وجود اختراق أمني داخل أروقة الخارجية، يسمح بتسريب معلومات حساسة، عن دور مصر في دعم قوات حفتر.

قبل أيام، كشف برنامج (المسافة صفر) عبر شاشة قناة الجزيرة، وثيقيتين، الأولى من الخارجية المصرية بتاريخ 26 مايو/أيار 2017، وتكشف اعتماد حفتر على فصائل سودانية.

الوثيقة كشفت أيضًا على لسان وزير الخارجية التشادي آنذاك إبراهيم حسين طه أن هذه الفصائل قد تكون نقلت بعض الآليات العسكرية سرًا من الجنوب الليبي إلى مناطق سودانية.

الوثيقة الثانية المسربة من داخل المخابرات الحربية المصرية، وتكشف عن تدريب عسكري لعناصر من قوات حفتر تحت إشراف روسي في معسكر للمشاة بمدينة السلوم المصرية.

حشد من الآليات

بعد شن حفتر هجومه على طرابلس، في أبريل /نيسان الماضي، رصدت الأقمار الاصطناعية في يوم 23 من الشهر ذاته، حشدًا كبيرا لآليات عسكرية في معسكر قريب من مدينة "السلوم" المصرية، المعبر الرئيسي إلى شرقي ليبيا.

كشف البرنامج كذلك عن رصد طائرة من طراز (سي-130) تابعة للقوات الجوية المصرية ومخصصة للنقل العسكري والدعم اللوجيستي والخدمات الاستخباراتية، أثناء مغادرتها الأجواء الليبية يوم 18 يونيو/حزيران الماضي، ويبدو أنها كانت قادمة من قاعدة (تمنهنت) العسكرية التابعة لقوات حفتر.

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