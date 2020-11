أعلنت إيطاليا، الأربعاء، تحطم طائرة مسيرة من نوع بريديتور، تتبع لسلاحها الجوي في ليبيا.

جاء ذلك في بيان للسفارة الإيطالية لدى طرابلس، على صفحتها الرسمية على تويتر.

Today a remotely piloted aircraft Predator of the Italian Air Force, which was carrying out a mission to support the “Mare Sicuro” operation, crashed in Libyan territory. The causes of the event are being assessed. https://t.co/5dEJTSSeGd pic.twitter.com/CiZ3xILRKK

