إيران.. روحاني يعلن الانتصار على الاضطرابات ويتهم أجانب بتأجيجها

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، انتصار الحكومة على الاضطرابات التي يتهم أعداء أجانب بإشعالها، وذلك بعد احتجاجات هزت البلاد منذ رفع أسعار البنزين الأسبوع الماضي.

وقال روحاني في كلمة أمام اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء "نجح الشعب الإيراني مرة أخرى في اختبار تاريخي وأظهر أنه لن يسمح للأعداء بالاستفادة من الوضع، رغم أنه ربما كانت لديه شكاوى بشأن إدارة البلاد".

أبرز ما جاء في كلمة روحاني

أحداث الشغب التي شهدتها الاحتجاجات هي بدعم من دول رجعية بالمنطقة وإسرائيل وواشنطن.

زيادة أسعار البنزين تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والعدالة الاجتماعية وأن نكون قادرين على التنفيذ والعمل بشكل صحيح.

نجح الشعب الإيراني مرة أخرى في اختبار تاريخي وأظهر أنه لن يسمح للأعداء بالاستفادة من الوضع ولم يعطِ ذريعة لأعداء البلاد لاستهداف أمنها واستقرارها.

نجحنا في تجاوز أحداث الأيام الأخيرة رغم المشاكل الاقتصادية التي نمر بها.

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