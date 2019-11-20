البث الحي
سياسة|إيران

إيران.. روحاني يعلن الانتصار على الاضطرابات ويتهم أجانب بتأجيجها

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني
20/11/2019

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، انتصار الحكومة على الاضطرابات التي يتهم أعداء أجانب بإشعالها، وذلك بعد احتجاجات هزت البلاد منذ رفع أسعار البنزين الأسبوع الماضي.

وقال روحاني في كلمة أمام اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء "نجح الشعب الإيراني مرة أخرى في اختبار تاريخي وأظهر أنه لن يسمح للأعداء بالاستفادة من الوضع، رغم أنه ربما كانت لديه شكاوى بشأن إدارة البلاد".

أبرز ما جاء في كلمة روحاني
  • أحداث الشغب التي شهدتها الاحتجاجات هي بدعم من دول رجعية بالمنطقة وإسرائيل وواشنطن.
  • زيادة أسعار البنزين تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والعدالة الاجتماعية وأن نكون قادرين على التنفيذ والعمل بشكل صحيح.
  • نجح الشعب الإيراني مرة أخرى في اختبار تاريخي وأظهر أنه لن يسمح للأعداء بالاستفادة من الوضع ولم يعطِ ذريعة لأعداء البلاد لاستهداف أمنها واستقرارها.
  • نجحنا في تجاوز أحداث الأيام الأخيرة رغم المشاكل الاقتصادية التي نمر بها.
خلفيات
  • شهدت العديد من المدن الإيرانية تظاهرات، منذ يوم الجمعة الماضي، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود.
  • تجددت الاحتجاجات يوم السبت، في مدن الأهواز، وسيرجان، وبوشهر، ومشهد، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
  • إيران اتهمت "أطرافًا خارجية" لم تسمها، بالسعي للإخلال بالنظام العام ودعم المظاهرات.
  • الأمم المتحدة دعت السلطات الإيرانية إلى تجنب استخدام العنف ضد المحتجين، وإلى رفع الحجب عن خدمة الإنترنت.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

بعد عشرات السنوات في السجن والمراقبة.. جاسوس إسرائيلي يحصل على حرية مغادرة أمريكا

الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد (رويترز)

تقرير: هل يستطيع ترمب قلب نتيجة التصويت الشعبي؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)

الصحة العالمية: مقاومة المضادات الحيوية لا تقل خطورة عن كورونا

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس (روتيرز)

"قذائف صاروخية ورشاشات" في اشتباك عائلي شرقي لبنان (فيديو)

وقعت اشتباكات، اليوم، بين أفراد من عائلتي جعفر وزعيتر في حي الشراونة في بعلبك (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

"لسنا حزبا بل دولة".. مرشح حزب مستقبل وطن يهدد مصريين (فيديو)

فرز الأصوات بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية في القاهرة (رويترز)