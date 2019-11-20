إسرائيل.. غانتس يفشل في تشكيل الحكومة

فشل بيني غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي في تشكيل حكومة جديدة بإسرائيل وأعاد تفويض تشكيل الحكومة إلى الرئيس رؤوفين ريفلين قبيل ساعات من انتهاء المهلة الممنوحة له.

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