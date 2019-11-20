إسرائيل.. غانتس يفشل في تشكيل الحكومة

فشل بيني غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي في تشكيل حكومة جديدة بإسرائيل وأعاد تفويض تشكيل الحكومة إلى الرئيس رؤوفين ريفلين قبيل ساعات من انتهاء المهلة الممنوحة له.
التفاصيل
- غانتس قال إنه بذل جهدا كبيرا "في محاولة لتشكيل حكومة وحدة قومية ليبيرالية واسعة تكون قادرة على خدمة الجميع".
- غانتس: تشكيل الحكومة كان مهمة تاريخية. لقد تعهدت عدم إدارة ظهري للناخبين والمبادئ التي ننطلق منها.
- عانتس: يتوجب على بنيامين نتنياهو أن يتذكر أننا ما زلنا في دولة ديموقراطية وأن غالبية الناس صوتت لصالح سياسة مختلفة عن سياسته. لا يمكن للشعب أن يكون رهينة أقلية متطرفة.
- غانتس: كان على نتنياهو أن يأتي للتفاوض بمفرده وليس مع كتلة، لا أحد خارج النقاش الديمقراطي، لا العرب ولا المتدينين الأرثوذكس، كلهم شرعيون، كنت على استعداد لتقديم تنازلات مهمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية".
- سبق إعلان غانتس تبادل اتهامات بينه وبين نتنياهو في شان تعثر محادثات تشكيل الحكومة الجديدة.
- نتنياهو كتب على تويتر "لسوء الحظ، رفض بيني غانتس خلال اجتماعنا الليلة الماضية قبول الشروط التي وضعها أفيغدور ليبرمان وقبول أن أكون بصفتي رئيسا للوزراء، الأول في التناوب".
- أما غانتس فاتهم نتنياهو بالتعنت. وكتب "يرفض بنيامين نتنياهو الوحدة ويبذل قصارى جهده لجرنا إلى انتخابات للمرة الثالثة".
- نتنياهو وخصمه غانتس وصلا إلى طريق مسدود عقب انتخابات سبتمبر/ أيلول، بعد فشلهما في الحصول على أصوات الأغلبية في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) المؤلف من 120 مقعدا.
- في هذه الحالة، سيكون أمام الكنيست (البرلمان) مهلة 21 يوما لترشيح نائب قادر على تشكيل حكومة.
- إذا أخفق الكنيست في التوافق على نائب يحصل على موافقة 61 عضوا على الأقل، فستتم الدعوة إلى انتخابات جديدة مبكرة، ستكون الثالثة هذا العام بعد انتخابات أبريل/ نيسان وسبتمبر/ أيلول الماضيين.
- تم تكليف غانتس بتشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو في تشكيلها.
- حزب "أزرق أبيض" تصدر الانتخابات الأخيرة بحصوله على 33 مقعدا، متقدما بمقعد واحد على حزب "ليكود" بزعامة نتنياهو، إلا أن أيا من الحزبين لم يتمكن من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعدا وبالتالي تشكيل الحكومة.
- نتنياهو حصل على دعم 55 نائبا من أحزاب يمينية ودينية، بينما حصل غانتس على تأييد 54 نائبا من أحزاب تنتمي إلى الوسط واليسار.
- نتنياهو فشل في تشكيل ائتلاف بعد الانتخابات التي جرت في أبريل/ نيسان الماضي. ومن ثم جرت الدعوة لانتخابات جديدة في سبتمبر/ أيلول الماضي.