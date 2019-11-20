أنقرة: أكثر من 368 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن أكثر من 368 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم من تركيا.
التفاصيل
- وزير الداخلية التركي قال أمام البرلمان إن نحو مئة ألف سوري يقيمون في إسطنبول دون موافقة السلطات غادروها منذ أوائل يوليو/ تموز الماضي.
- صويلو ذكر أن 200 ألف مهاجر في الإجمال غادروا المدينة، مشيرا إلى أن بلاده رحلت أكثر من 86 ألف مهاجر غير نظامي حتى الآن هذا العام بالمقارنة مع 56 ألفا في العام الماضي بكامله.
- السلطات التركية منحت السوريين غير المسجلين في إسطنبول، أكبر المدن التركية، مهلة لمغادرة المدينة إلى الأقاليم المسجلين فيها قبل 30 أكتوبر تشرين الأول وإلا واجهوا الترحيل القسري.
- يوم الجمعة الماضي، قال مكتب حاكم إسطنبول إن أكثر من ستة آلاف مهاجر سوري في إسطنبول أرسلوا إلى مراكز إيواء مؤقتة في أقاليم أخرى منذ أوائل يوليو/ تموز الماضي.
- تركيا تستضيف 3 ملايين و600 ألف لاجئ فروا من الحرب في سوريا، وهو عدد أكبر مما تستضيفه أي دولة أخرى.
- ارتفعت أعداد السوريين في إسطنبول، التي يقطنها نحو 15 مليون نسمة، إلى أكثر من نصف مليون أي أكثر من الموجودين في أي مدينة أخرى.
- كما تستضيف تركيا مهاجرين من دول أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا.
- تريد أنقرة توطين بعض اللاجئين السوريين في منطقة تسيطر عليها الآن في شمال شرق سوريا بعد أن شنت هجوما الشهر الماضي على وحدات حماية الشعب الكردية هناك.