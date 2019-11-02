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سياسة

قوات الأمن العراقية تقتل محتجا وتصيب 91 آخرين

المحتجون في ساحة التحرير في بغداد
المحتجون في ساحة التحرير في بغداد
2/11/2019

قالت مصادر أمنية وطبية بالعراق إن قوات الأمن قتلت محتجا وأصابت 91 آخرين في بغداد في ظل استمرار احتشاد آلاف العراقيين في احتجاجات ضخمة ضد الحكومة.

التفاصيل
  • الدكتور علي البياتي عضو مجلس مفوضية حقوق الإنسان العراقية قال إن" متظاهرا قتل مساء السبت برصاص قوات الأمن في ساحة التحرير".
  • الاشتباكات تركزت عند جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء فوق نهر دجلة حيث المباني الحكومية التي يقول المحتجون إن القادة عزلوا أنفسهم فيها بعد أن صارت معقلا للامتيازات تحميه الأسوار.
  • ساحة التحرير وسط بغداد، تشهد تدفق المزيد من المتظاهرين في وقت أعلنت فيه نقابة المعلمين تمديد اعتصامها حتى الخميس المقبل.
حظر التجوال
  • الجيش العراقي قال إنه قرر تقليص ساعات حظر التجوال الليلي في العاصمة العراقية بغداد إلى 4 ساعات عوضا عن 6 ساعات.
  • قيادة عمليات بغداد، قيادة الجيش بالعاصمة، قالت في بيان إنه "تقرر تقليص ساعات حظر التجوال الليلي ليكون من الساعة الثانية بعد منتصف الليل (23: 00 بتوقيت غرينتش) ولغاية الساعة السادسة صباحا (03: 00 بتوقيت غرينتش)، حتى إشعار آخر، بدلا من التوقيت السابق الذي يبدأ من الساعة الثانية عشر ليلا".
  • البيان أرجع أسباب القرار إلى "إتاحة الوقت لعودة المتظاهرين إلى منازلهم وإدامة متطلبات الحياة اليومية في بغداد".
  • قيادة عمليات بغداد فرضت حظر التجوال الليلي في بغداد بدءا من منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء الماضي تزامنا مع اتساع نطاق الاحتجاجات المناهضة للحكومة وأعمال العنف المرافقة لها.
  • إلا أن المتظاهرين العراقيين ولا سيما المعتصمين في ساحة التحرير وسط بغداد تحدوا الحظر منذ ذلك الوقت، وانتشروا في المنطقة خلال مدة سريانه.
خلفيات
  • يشهد العراق منذ 25 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.
  • حسب الأرقام الرسمية، قتل أكثر من 260 شخصا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في المظاهرات وأعمال العنف.
  • المحتجون طالبوا في البداية بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص عمل ومكافحة الفساد.
  • إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط ضد المتظاهرين، طالب المحتجون بإسقاط الحكومة ورحيل الطبقة السياسية.
  • الحكومة أقرت بمقتل العشرات برصاص قوات الأمن، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عن ذلك. لكن المحتجين يصرون على إسقاط الحكومة والنظام السياسي والقضاء على المحاصصة الطائفية والفساد.
المصدر : وكالات
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