قوات الأمن العراقية تقتل محتجا وتصيب 91 آخرين

قالت مصادر أمنية وطبية بالعراق إن قوات الأمن قتلت محتجا وأصابت 91 آخرين في بغداد في ظل استمرار احتشاد آلاف العراقيين في احتجاجات ضخمة ضد الحكومة.

التفاصيل

الدكتور علي البياتي عضو مجلس مفوضية حقوق الإنسان العراقية قال إن" متظاهرا قتل مساء السبت برصاص قوات الأمن في ساحة التحرير".

الاشتباكات تركزت عند جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء فوق نهر دجلة حيث المباني الحكومية التي يقول المحتجون إن القادة عزلوا أنفسهم فيها بعد أن صارت معقلا للامتيازات تحميه الأسوار.

ساحة التحرير وسط بغداد، تشهد تدفق المزيد من المتظاهرين في وقت أعلنت فيه نقابة المعلمين تمديد اعتصامها حتى الخميس المقبل.

حظر التجوال

الجيش العراقي قال إنه قرر تقليص ساعات حظر التجوال الليلي في العاصمة العراقية بغداد إلى 4 ساعات عوضا عن 6 ساعات.

قيادة عمليات بغداد، قيادة الجيش بالعاصمة، قالت في بيان إنه "تقرر تقليص ساعات حظر التجوال الليلي ليكون من الساعة الثانية بعد منتصف الليل (23: 00 بتوقيت غرينتش) ولغاية الساعة السادسة صباحا (03: 00 بتوقيت غرينتش)، حتى إشعار آخر، بدلا من التوقيت السابق الذي يبدأ من الساعة الثانية عشر ليلا".

البيان أرجع أسباب القرار إلى "إتاحة الوقت لعودة المتظاهرين إلى منازلهم وإدامة متطلبات الحياة اليومية في بغداد".

قيادة عمليات بغداد فرضت حظر التجوال الليلي في بغداد بدءا من منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء الماضي تزامنا مع اتساع نطاق الاحتجاجات المناهضة للحكومة وأعمال العنف المرافقة لها.

إلا أن المتظاهرين العراقيين ولا سيما المعتصمين في ساحة التحرير وسط بغداد تحدوا الحظر منذ ذلك الوقت، وانتشروا في المنطقة خلال مدة سريانه.

خلفيات