شهيد وجريحان في سلسلة غارات إسرائيلية على غزة

استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران بجراح "بين خطيرة ومتوسطة"، جراء غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، صباح اليوم السبت.

شهيد في غزة

قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في تصريح مقتضب إن أحمد محمد الشحري (27 عامًا) استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء غارة إسرائيلية على منطقة تقع غرب مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

القدرة: أصيب في ذات الغارة فلسطينيان آخران وُصفت جراحهما بين المتوسطة والخطيرة، وأُدخلا إلى مستشفى "ناصر" في مدينة خانيونس، دون مزيد من التفاصيل.

https://twitter.com/paldf/status/1190509101794701312?ref_src=twsrc%5Etfw

مصدر أمني في غزة: قوات الاحتلال شنت عشرات الغارات الجوية على مواقع للمقاومة الفلسطينية وأراض زراعية، وأسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة وأضرار مادية جسيمة في هذه المواقع وعدد من المباني المدنية القريبة منها.

مصادر محلية ذكرت أن القصف استهدف موقعين شرقي خانيونس وغربها، و3 في المحافظة الوسطى، منها استراحة غرب النصيرات، وموقع للمقاومة شمال القطاع، وكذلك هدفين على الأقل بغزة.

مجمل الاستهدافات

طائرات الاحتلال استهدفت موقع الشرقية التابع لكتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، شرق خانيونس.

موقع البحرية التابع للمقاومة غرب مدينة غزة، وموقع للمقاومة غرب خانيونس.

موقعا عسقلان وفلسطين شمالي القطاع بالإضافة إلى تضرر عدد من منازل المواطنين في أبراج الندى.

المضادات الأرضية التابعة للمقاومة التي تتصدى للطيران الحربي شمال قطاع غزة.

موقع القسطل غرب دير البلح وسط قطاع غزة، واستراحة غرب منطقة الزوايدة.

طائرات الاحتلال تستهدف عدة أراضي زراعية شرق حي الشجاعية في مدينة غزة.

حماس تعلق

قال المتحدث باسم "حماس" فوزي برهوم، إن قصف واستهداف الاحتلال الإسرائيلي مواقع المقاومة وأهلنا في غزة؛ استمرار لمسلسل العدوان والإجرام الصهيوني بحق شعبنا ومقاومته الباسلة، وتصعيد خطير بحق المدنيين الأبرياء، يتحمل العدو الصهيوني تبعاته وتداعياته.

أبرز تصريحات برهوم:

برهوم: حجم الاعتداءات التي طالت العديد من مواقع المقاومة يعكس نواياه المسبقة بالتدمير والتخريب.

قتل الأبرياء وتفجير الأوضاع مع المقاومة الباسلة لن يرتد إلا في وجه الاحتلال.

ننعى الشهيد أحمد الشحري الذي ارتقى جراء هذا القصف الصهيوني الهمجي، ونتمنى الشفاء العاجل والمعافاة للجرحى والمصابين.

نؤكد أن دماء أبناء شعبنا غالية لن يسمح أحد للعدو باستباحتها والتجرؤ عليها، أو أن تكون غزة ساحة لتصدير أزماته الداخلية.

كل هذه الجرائم لن تكسر صمود شعبنا، ولن تثنينا عن المضي قدما في طريق الجهاد والمقاومة دفاعا عن شعبنا ومواجهة العدوان.

⭕️ الصحة بغزة: استشهاد أحمد محمد الشحري (27) عامًا متأثرًا بجراحه جراء قصف الاحتلال غرب خانيونس جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/WjiZkUWQUS — Abomalek Alastal 🇵🇸🌹🇴🇲 (@Abomalekalasta2) November 2, 2019

صواريخ على المستوطنات

جيش الاحتلال أعلن مساء أمس الجمعة أن عشرة "صواريخ" أطلِقت من القطاع تجاه مستوطنات "غلاف غزة" أصاب أحدها منزلًا في جنوب "إسرائيل"، دون سقوط جرحى، مشيرًا إلى أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت 8 منها.

صحيفة "يديعوت أحرونوت": رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بدأ مشاورات عبر الهاتف مع رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي وقيادات عسكرية وأمنية لبحث سبل الرد على الصواريخ.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلي (مكان) إن سيدة إسرائيلية تبلغ من العمر (65 عامًا)، أصيبت بجروح طفيفة، إثر إطلاق الصواريخ.

المجلس الاستيطاني "سديروت" حذر من تجدد إطلاق القذائف خلال ساعات الليل، وطالبهم باليقظة والبقاء قرب الملاجئ، فيما دوت صافرات الإنذار مرتين عقب إطلاق الصورايخ.

مسيرات العودة