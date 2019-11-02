ترمب: "أغلبية غاضبة" تدعمني في مواجهة تحقيق الديمقراطيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يعتقد أن" أغلبية غاضبة" من الناخبين الأمريكيين ستدعمه في مواجهة تحقيق بشأن مساءلته أطلقها الديمقراطيون في الكونغرس.

وتحدث ترمب أمام حشد من أنصاره في استاد بمدينة توبيلو بولاية مسيسبي بعد يوم من تصويت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بشكل رسمي لوضع قواعد التحقيق في محاولة ترمب جعل أوكرانيا تحقق مع منافسه الديمقراطي المحتمل جو بايدن.

أبرز تصريحات ترمب

إجراءات العزل التي أطلقتها الغالبية الديموقراطية في مجلس النواب هجوم على الديموقراطية نفسها.

الجمهوريون أقوياء وسينالون غالبية غاضبة.

الشعب الأمريكي مل من أكاذيب وخدع وتطرف الديمقراطيين.

الديمقراطيون خلقوا أغلبية غاضبة ستصوت للإطاحة في 2020 بكثيرين من الديمقراطيين الكسالى.

واثق من هزيمة أي ديمقراطي ينافسني في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

بايدن سيسقط مثلما يسقط الحجر.

هل تعتقدون أنني عندما أجرى اتصالا برئيس بلد منتخب حديثا سأقول له شيئًا غير لائق وأنا أعرف أن كثيرين يستمعون على الخط؟

الديموقراطيون سيكونون أول من يدفع الثمن في صناديق الاقتراع.

الأمريكيون يراقبون ويرون إلى أي درجة هذا الإجراء ظالم.

سلوكي كان مثاليا في القضية الأوكرانية.

الزعماء الديموقراطيون في الكونغرس يحاولون القضاء على الحزب الجمهوري، وهذا لن يحصل أبدا، وسنستعيد مجلس النواب.

خلفيات