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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب: "أغلبية غاضبة" تدعمني في مواجهة تحقيق الديمقراطيين

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
2/11/2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يعتقد أن" أغلبية غاضبة" من الناخبين الأمريكيين ستدعمه في مواجهة تحقيق بشأن مساءلته أطلقها الديمقراطيون في الكونغرس.

وتحدث ترمب أمام حشد من أنصاره في استاد بمدينة توبيلو بولاية مسيسبي بعد يوم من تصويت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بشكل رسمي لوضع قواعد التحقيق في محاولة ترمب جعل أوكرانيا تحقق مع منافسه الديمقراطي المحتمل جو بايدن.

أبرز تصريحات ترمب
  • إجراءات العزل التي أطلقتها الغالبية الديموقراطية في مجلس النواب هجوم على الديموقراطية نفسها.
  • الجمهوريون أقوياء وسينالون غالبية غاضبة.
  • الشعب الأمريكي مل من أكاذيب وخدع وتطرف الديمقراطيين.
  • الديمقراطيون خلقوا أغلبية غاضبة ستصوت للإطاحة في 2020 بكثيرين من الديمقراطيين الكسالى.
  • واثق من هزيمة أي ديمقراطي ينافسني في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
  • بايدن سيسقط مثلما يسقط الحجر.
  • هل تعتقدون أنني عندما أجرى اتصالا برئيس بلد منتخب حديثا سأقول له شيئًا غير لائق وأنا أعرف أن كثيرين يستمعون على الخط؟
  • الديموقراطيون سيكونون أول من يدفع الثمن في صناديق الاقتراع.
  • الأمريكيون يراقبون ويرون إلى أي درجة هذا الإجراء ظالم.
  • سلوكي كان مثاليا في القضية الأوكرانية.
  • الزعماء الديموقراطيون في الكونغرس يحاولون القضاء على الحزب الجمهوري، وهذا لن يحصل أبدا، وسنستعيد مجلس النواب.
خلفيات
  • يوم الخميس صوت مجلس النواب بأغلبية 232 صوتا مقابل 196 صوتا لإطلاق عملية العزل وفتح تحقيق رسميا.
  • رئيسة المجلس نانسي بيلوسي قالت قبل التصويت "اليوم، يأخذ مجلس النواب الخطوة التالية في اجراءاتنا لعقد جلسات استماع مفتوحة أمام لجنة الاستخبارات في المجلس حتى يرى عامة الناس الحقائق بأنفسهم".        
  • وفي حال صوت مجلس النواب على اتهامه سيخضع ترمب لعملية سياسية في مجلس الشيوخ الذي لا يزال متضامنا معه ما يجعل عزله مستبعدا.
  • وتتعلق قضية المساءلة باتهامات لترمب باستغلال منصبه في الضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الصيف الماضي لإجراء تحقيقات متعلقة بأنشطة اقتصادية لنجل نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ومنافسه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المزمعة العام المقبل.
  • يؤكد الرئيس الجمهوري أن اتصاله كان "شرعيا" ويتهم الديموقراطيين بالتدبير "لانقلاب".   

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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