بريطانيا: راضون عن وعد بلفور لمساعدته على تأسيس دولة إسرائيل‎

دافعت بريطانيا الجمعة عن "وعد بلفور" الصادر قبل أكثر من قرن ومهد لاحتلال الأراضي الفلسطينية وقيام دولة إسرائيل، قائلة إنها "راضية عن الدور الذي قامت به لمساعدة إسرائيل على الوجود".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة كارين بيرس، بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، بمناسبة تولي بلادها الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن لمدة شهر اعتبارا من الجمعة.

و"وعد بلفور"، الاسم الشائع الذي يطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني الأسبق آرثر جيمس بلفور، في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1917، إلى اللورد اليهودي ليونيل وولتر دي روتشيلد، يشير فيها إلى أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

وتحل، السبت، الذكرى الـ 102 لصدور "الوعد المشؤوم"، حسب ما يصفه الفلسطينيون.

تصريحات السفيرة كارين بيرس

"نحن ما نزال نفضل حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)، ونحن راضون عن وعد بلفور، الذي ساعد على تأسيس دولة إسرائيل ووجودها، لكننا نلاحظ أن جزءا آخر من هذا الوعد لم يتم تحقيقه، وأقصد به قيام الدولة الفلسطينية".

ردا على أسئلة الصحفيين بشأن مدى قيام أعضاء من مجلس الأمن الدولي، هذا الشهر، بزيارة للأراضي الفلسطينية المحتلة، قالت: "في حال موافقة أعضاء المجلس على إنجاز مثل هذه الزيارة، فستشمل أيضا دولة إسرائيل".

فيما يتعلق بالمظاهرات التي تجتاح كلا من العراق ولبنان احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية بالبلدين، نفت بيرس، وجود أي طلبات مقدمة إليها لعقد جلسات طارئة بالمجلس.

بيرس أوضحت: "لم يطلب أحد منا عقد جلسة طارئة بمجلس الأمن حول لبنان، لكننا سنراقب الوضع عن كثب والأمر ذاته ينطبق على العراق".

"يسقط وعد بلفور"

مركز حقوقي فلسطيني أعلن، الجمعة، أن 144 شخصا أصيبوا جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على "مسيرات العودة وكسر الحصار"، الأسبوعية، شرقي قطاع غزة، وحملت مسيرات هذا اليوم اسم "يسقط وعد بلفور".

مركز الميزان لحقوق الإنسان ذكر في تقرير أصدره مساء الجمعة، أن (73) من بين الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية وشظاياها، بينها (4) إصابات خطيرة.

أوضح المركز أن من بين إجمالي المصابين الـ (144)، (53) طفلاً، و(3) نساء ومسعفان وصحفي.

مسعف يساعد متظاهرًا فلسطينيًا خلال مسيرة العودة جنوب قطاع غزة (رويترز)

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