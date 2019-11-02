العراق.. اشتباكات بين محتجين والأمن واستمرار غلق ميناء أم قصر

أغلق آلاف المحتجين الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر العراقي الرئيسي المطل على الخليج، اليوم السبت، بعدما أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع باتجاههم الليلة الماضية.

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كما أغلق المحتجون طرقًا مؤدية إلى حقل مجنون النفطي ومنعوا الموظفين من الوصول إلى هناك، لكن مصادر نفطية قالت إن العمليات لم تتأثر.

"هيئة الحشد الشعبي" أصدرت بيانًا قالت فيه إنها تتضامن مع المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة، "مشيدة في الوقت نفسه بأداء القوات الأمنية في حماية المتظاهرين وتوفير الحماية لأماكن التظاهرات."

وشهدت العاصمة العراقية ليلة من العنف بين القوات الأمنية والمتظاهرين الذين يطالبون بـ "إسقاط النظام"، ويحتلون ساحة التحرير بوسط بغداد رغم وعود السلطة بالإصلاحات.

توقف الميناء

عمليات ميناء أم قصر، متوقفة تمامًا منذ يوم الأربعاء بعد أن أغلق المحتجون مدخله للمرة الأولى يوم الثلاثاء.

الميناء يستقبل واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر التي تغذي البلد الذي يعتمد إلى حد كبير على الأغذية المستوردة.

مُنعت شاحنات تحمل بضائع من الدخول أو الخروج من الميناء. وقال مسؤولون في الميناء إن بعض خطوط الشحن العالمية أوقفت عملياتها بسبب إغلاق الميناء.

اشتباكات وإصابات

أحرق المحتجون إطارات اليوم السبت وأقاموا حواجز خرسانية بدافع الغضب من سعي قوات مكافحة الشغب لتفريقهم بالقوة.

مصادر أمنية وطبية قالت إن ما لا يقل عن 30 شخصًا أصيبوا.

أصيب العشرات بجروح الليلة الماضية، خلال مواجهات على جسر الجمهورية الذي يصل التحرير بالمنطقة الخضراء، وجسر السنك الموازي له.

هذه الاحتجاجات جزء من حركة جعلت عشرات الآلاف من العراقيين ينزلون إلى الشوارع للتظاهر رفضًا للفساد وسوء حالة الخدمات العامة.

قتل العشرات منذ بدء الاحتجاجات في العراق (رويترز)

دعوة لضبط "الفوضى الإلكترونية"

نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق السبت وجود زيارة حالية لرئيس المجلس فائق زيدان إلى إيران أو غيرها، داعيًا إلى تشريع قانون "ضبط الفوضى الإلكترونية".

بيان المركز الإعلامي للمجلس:

رئيس مجلس القضاء الأعلى موجود في بغداد يتابع عمل المحاكم في هذا الظرف الاستثنائي خاصة عمل المحكمة المركزية لمكافحة الفساد التي أقلقت مضاجع الفاسدين الذين يسيطرون على الجيوش الإلكترونية بالمال العام الذي سرقوه من الشعب.

بعد أن بدأ القضاء يتخذ إجراءات قانونية فعالة وجدية عن طريق المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باستدعاء 4 وزراء وأعضاء مجلس نواب، بدأت حملة تسقيط من الجيوش الإلكترونية لمن تضرر من هذه الإجراءات.

الصورة التي تنشرها هذه المواقع هي صورة قديمة لزيارة سابقة قام بها وفد قضائي رفيع المستوى ضمن جولة إقليمية قام بها مجلس القضاء الأعلى شملت دولة الكويت وتركيا والأردن والسعودية.

يدعو مجلس القضاء الأعلى، مجلس النواب إلى أن تكون واحدة من القوانين التي يشرعها استجابة لحركة الإصلاح، قانون ضبط الفوضى الإلكترونية التي تسيء إلى كافة المواطنين العراقيين.

مجلس القضاء ينفي سفر رئيسه الى إيران ويدعو لتشريع قانون ضبط الفوضى الإلكترونية-https://t.co/M38QhPxLEXمجلس_القضاء_ينفي_سفر_رئيسه_الى_إيران_ويدعو_لتشريع_قانون_ضبط_الفوضى_الإلكترونية — واع (@INA__NEWS) November 2, 2019

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