الخارجية الأمريكية: إيران ظلت راعية "للإرهاب" وتنظيم الدولة ازداد انتشارا

قال تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة إن "إيران ما زالت دولة رئيسية راعية للإرهاب في العالم، رغم تشديد واشنطن عقوباتها عليها".

وذكرت الوزارة في تقريرها السنوي عن "الإرهاب لعام 2018″، أن "انتشار تنظيم الدولة يزداد عالميًا رغم هزيمته في سوريا، ومقتل زعيمه أبو بكر البغدادي".

Today, @StateDeptCT Ambassador Nathan Sales briefed the media on the release of the Country Reports on Terrorism 2018. Watch his full remarks. https://t.co/re88smFd4I #CRT2018 pic.twitter.com/2jNTN1epTF

— Department of State (@StateDept) November 1, 2019