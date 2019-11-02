الحرس الثوري الإيراني: لدينا صواريخ أكثر مما نحتاج لمواجهة أي عدو

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، خلال كلمة في طهران، اليوم السبت، إن بلاده "تمتلك القدرات التقنية لمواجهة أي عدو ولديها الإرادة لاستخدامها عند الضرورة".

وأكد سلامي أن إيران لا تقبل التهديد أو الاستسلام، وأن الولايات المتحدة لم تعد القوة الأولى في العالم، مشددًا على أن "إيران تعزز قدراتها حتى تستهدف أي نقطة قد يستغلها العدو ضدها".

أبرز تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني:

جاهزون للرد

لدينا من الصواريخ أكثر مما نحتاج وقواتنا جاهزة لاستخدامها.

مستعدون للرد على أي عدو يتآمر ضدنا. لدينا العزيمة والقدرة على مواجهة أي عدو.

لا نقبل التهديد أو التخويف ومستعدون للاستشهاد أمام العدو.

الشعب الإيراني في أكثر أوقاته الذهبية ويعيش مرفوع الرأس ويرفض الهزيمة أمام القوى الكبرى.

سياستنا متواصلة ضد الاستكبار الأمريكي وفلسفتنا تقوم على العدل واحترام الشعوب.

أمريكا والنووي

الولايات المتحدة أكبر مُصنع للأسلحة لكنها تدعي حرصها على الأمن والسلم الدوليين.

الأمريكيون أول من استخدامهم السلاح النووي، والآن يزعمون حرصهم على نزع أسلحة الدمار الشامل.

الولايات المتحدة تزعم احترامها للإنسان وانتهكت أبسط حقوقه في سجون غوانتانامو وأبو غريب.

الولايات المتحدة تدعم الديكتاتوريين وتساند الانقلابات لإسقاط الأنظمة الديمقراطية حول العالم.

تآكل الهيمنة الأمريكية