الأردن: العاملون بوكالة الأونروا يبدأون غدا إضرابا شاملا

قرر اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأردن تنفيذ إضراب مفتوح عن العمل بدءا من غد، الأحد، في كافة قطاعات الوكالة.

ويأتي ذلك التصعيد للمطالبة بـ 100 دينار أردني (141 دولار) زيادة على رواتبهم وتحسين خدمات الأونروا المقدمة لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن.

رئيس اتحاد العاملين بالوكالة في الأردن رياض زيغان، لخص في تصريحات لموقع الجزيرة مباشر مطالب العاملين بأنها زيادة 100 دينار، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، وزيادة عدد عمال النظافة.

أبرز تصريحات زيغان

نطالب بهذه الزيادة لارتفاع تكاليف المعيشة بالأردن إثر الغلاء والتضخم وزيادة الضرائب وتآكل الرواتب وزيادة رواتب المعلمين بالقطاع الحكومي الأردني الشهر الماضي.

قرار الإضراب جاء بإجماع من مجالس العاملين بالوكالة نتيجة لعدم استجابة إدارة الوكالة لمطالبهم طوال الفترات السابقة.

دفعت هذه التطورات بيير كرينبول المفوض العام للوكالة إلى عقد مفاوضات طارئة عبر الهاتف مع وفد من اتحاد العاملين بمكتب مدير الأونروا في الأردن، الجمعة، قدم خلاله عرضا ماليا مقابل عدم تنفيذ الاضراب.

المفوض العام تحدث عن التحديات والظروف الصعبة التي تواجهها الأونروا، وقدم قدم عرضا ماليا (50) دينارا زيادة على الراتب الأساسي لجميع الموظفين ابتداء من العام القادم، وأبلغهم أن هذا المبلغ يستطيع أن يدافع عنه أمام الدول المانحة.

المفوض العام وعد بإجراء مسح مباشر لأوضاع العاملين بالوكالة في الأردن وبمشاركة ممثلين عنها.

طلبنا من المفوض العام مراجعة قراره والاستجابة لزيادة الـ100 دينار لأن التمسك بها هو قرار من مجالس اتحاد العاملين بالوكالة.

ترقب لمسار الأزمة

غدا الأحد، يترقب العاملون بالوكالة خاصة واللاجئون الفلسطينيين عامة التطورات المحتملة في هذه القضية آملين التوصل إلى حل يجنب الطرفين التصعيد.

لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني دخلت على خط الأزمة وبحثت مع محمد آدار، مدير عمليات الأونروا في الأردن، في 30 من أكتوبر/تشرين أول الماضي مطالب العاملين بالوكالة من دون التوصل إلى حل.

آدار قال في تصريح صحفي عقب اللقاء إن الإضراب يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للوكالة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها.

آدار قال إن بعض الدول التي تعهدت في وقت سابق بدعم الأونروا لم تقم بإرسال الدعم.

آدار أكد أن الوكالة تتعرض لضغوطات بهدف إضعافها أو هدمها، موضحا أن العجز المالي للوكالة لغاية 2019 يقدر بنحو 89 مليون دولار.

مقر الأونروا في عمان

دعم برلماني

عضو لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني، أحمد الرقب، أكد في تصريح لموقع الجزيرة مباشر دعمه لمطالب العاملين بالوكالة ووصفها بالمشروعة.

الرقب قال إن الوكالة مطالبة بتحسين ظروف العاملين بها من أجل تمكينهم من القيام بدورهم تجاه اللاجئين الفلسطينيين في المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية.

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