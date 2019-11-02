أبو مرزوق: حماس لن تنافس على رئاسة السلطة ولن تشكل الحكومة منفردة [فيديو]

قال الدكتور موسى أبو مرزوق، رئيس مكتب العلاقات الدولية بحركة حماس، إنه يعتقد أن الحركة لن تنافس على رئاسة السلطة ولن تشكل الحكومة منفردة إذا فازت بالأغلبية في المجلس التشريعي.

وأضاف أبو مرزوق في حوار مع موقع الجزيرة مباشر، السبت، على هامش مؤتمر رواد ورائدات القدس أنه لا يجوز لأي مكون فلسطيني أن يرفض خيار الشعب.

وفيما يلي أبرز تصريحات أبو مرزوق:

الانتخابات الفلسطينية

حماس قبل فتح يجب عليها أن تقبل بنتائج الانتخابات الفلسطينية.

لا أعتقد أن حماس لها مصلحة في رئاسة السلطة والتنافس عليها، لأن رئاسة السلطة تحتاج إلى تعامل مباشر مع إسرائيل.

سوف نشارك في الانتخابات التشريعية ونعرض أنفسنا على الشعب الفلسطيني، ونود أن تكون حماس هي الاختيار.

أي انتخابات قادمة أحد أهم مخرجاتها ليس فقط القبول الشعبي وإنما القبول الإقليمي والدولي لنتائج الانتخابات.

في اعتقادي أن أية حكومة قادمة ستكون حكومة وحدة وسيكون العنوان الأساسي لها تمكين الوحدة الفلسطينية.

أبو مازن قال إن هناك فيتو على المصالحة، نتمنى ألا يكون هناك فيتو أمريكي على الانتخابات وتكون هي المدخل لانفكاك الوضع الداخلي.

صفقة القرن

لم يعد هناك مجال لصفقة القرن، انتهت الصفقة الأمريكية وكاتب الصفقة ومهندسها بالأمس فقط ترك الخدمة بالبيت الأبيض.

الجانب الصهيوني فشل في تشكيل حكومة على مدار أكثر من عام، وفي ظل حكومة تصريف أعمال لا تستطيع اتخاذ أي قرار.

الشعب الفلسطيني رافض لهذه الخطة وكذلك الشعوب العربية والإسلامية.

العالم العربي والقضية الفلسطينية