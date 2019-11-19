3 من قادة "طالبان" يصلون قطر ضمن مبادلة برهينتين غربيين

قالت مصادر من حركة طالبان الأفغانية، الثلاثاء، لوكالة رويترز إن ثلاثة قياديين وصلوا قطر في إطار عملية مبادلة برهينتين أمريكي وأسترالي تحتجزهما طالبان.

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