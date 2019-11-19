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سياسة

3 من قادة "طالبان" يصلون قطر ضمن مبادلة برهينتين غربيين

وفد طالبان خلال المؤتمر الأفغاني للسلام في يوليو 2019 بالدوحة
وفد طالبان خلال المؤتمر الأفغاني للسلام في يوليو 2019 بالدوحة
19/11/2019

قالت مصادر من حركة طالبان الأفغانية، الثلاثاء، لوكالة رويترز إن ثلاثة قياديين وصلوا قطر في إطار عملية مبادلة برهينتين أمريكي وأسترالي تحتجزهما طالبان.

التفاصيل
  • قالت المصادر، وأحدها في قطر مقر القيادة السياسية لطالبان، إن الحركة ستطلق اليوم سراح الرهينتين.
  • الرهينتان هما الأمريكي كيفن كينغ (63 عامًا) والأسترالي تيموثي ويكس (50 عامًا)، وكانا يعملان بالجامعة الأمريكية في أفغانستان.
  • أحد المصادر، وهو زعيم بارز بالحركة في أفغانستان طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالحديث علنا عن المبادلة، قال "سجناؤنا الثلاثة أُطلق سراحهم مساء الإثنين".
  • المصدر أضاف "بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحهم تم نقلهم جوا إلى الدوحة وتسليمهم إلى المكتب السياسي في قطر".
  • قال الرئيس الأفغاني أشرف غني يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إن الحكومة ستطلق سراح أنس حقاني القيادي البارز بحركة حقاني، واثنين من قادة طالبان، في إطار صفقة تبادل.
     

    الرهينتان الأمريكي كيفن كينغ والأسترالي تيموثي ويكس
  • أنس حقاني هو الشقيق الأصغر لسراج الدين حقاني، نائب زعيم طالبان حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس.
  • لكن المبادلة أرجئت فجأة ونقلت طالبان رهائنها إلى مكان جديد عندما لم يصل قادتها إلى قطر.
  • يُنظر لقرار الحكومة الأفغانية تنفيذ المبادلة باعتباره عاملا رئيسيا لضمان إجراء محادثات مباشرة مع الحركة التي ترفض حتى الآن التواصل مع حكومة يصفونها بأنها غير شرعية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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