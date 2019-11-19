3 من قادة "طالبان" يصلون قطر ضمن مبادلة برهينتين غربيين

قالت مصادر من حركة طالبان الأفغانية، الثلاثاء، لوكالة رويترز إن ثلاثة قياديين وصلوا قطر في إطار عملية مبادلة برهينتين أمريكي وأسترالي تحتجزهما طالبان.
التفاصيل
- قالت المصادر، وأحدها في قطر مقر القيادة السياسية لطالبان، إن الحركة ستطلق اليوم سراح الرهينتين.
- الرهينتان هما الأمريكي كيفن كينغ (63 عامًا) والأسترالي تيموثي ويكس (50 عامًا)، وكانا يعملان بالجامعة الأمريكية في أفغانستان.
- أحد المصادر، وهو زعيم بارز بالحركة في أفغانستان طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالحديث علنا عن المبادلة، قال "سجناؤنا الثلاثة أُطلق سراحهم مساء الإثنين".
- المصدر أضاف "بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحهم تم نقلهم جوا إلى الدوحة وتسليمهم إلى المكتب السياسي في قطر".
- قال الرئيس الأفغاني أشرف غني يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إن الحكومة ستطلق سراح أنس حقاني القيادي البارز بحركة حقاني، واثنين من قادة طالبان، في إطار صفقة تبادل.
- أنس حقاني هو الشقيق الأصغر لسراج الدين حقاني، نائب زعيم طالبان حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس.
- لكن المبادلة أرجئت فجأة ونقلت طالبان رهائنها إلى مكان جديد عندما لم يصل قادتها إلى قطر.
- يُنظر لقرار الحكومة الأفغانية تنفيذ المبادلة باعتباره عاملا رئيسيا لضمان إجراء محادثات مباشرة مع الحركة التي ترفض حتى الآن التواصل مع حكومة يصفونها بأنها غير شرعية.