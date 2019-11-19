وجها لوجه.. مصريون يهتفون ضد السيسي في ألمانيا (فيديو)

نظم عشرات المصريين، أمس الإثنين، في العاصمة الألمانية برلين، وقفة احتجاجًا على زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفي المقابل كان هناك استقبال آخر من المؤيدين له.

ماذا قال المحتجون؟

عشرات المتظاهرين وقفوا أمام قصر بيليفو، خلال استقبال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتيانماير، لنظيره المصري، ورفعوا لافتات ترفض زيارة السيسي، منها "الحرية لمصر".

المعارض المصري علي العوضي، وجه انتقادات للسيسي، رافضًا استقبال الرئيس الألماني له، وانتقد العوضي عدم وجود حرية تعبير ببلاده، وزيادة أعداد السجناء السياسيين بمصر.

في وقفة ليلية، هتف محتجون ضد السيسي أثناء خروجه من مقر الرئاسة الألمانية، ووصفوه بـ "السفاح".

من بين الهتافات التي كررها المحتجون "يسقط حكم العسكر، ارحل يا سيسي، متعبناش الحرية مش ببلاش، شمال يمين خرجوّا كل المعتقلين".

أحد المحتجين قال إن السلطات الألمانية اعترضت طريقهم وأغلقت الطريق ومنعت الكاميرات من التصوير، في حين يُسمع صوت أغنية "تسلم الأيادي" في وقفة مؤيدة للسيسي قرب المكان

محاولات تخويف المعارضين بالخارج

أشرف أبو عرب، الشاب المصري الذي حرق جواز سفره في فيديو وحظي بانتشار واسع على الإنترنت، شارك في وقفة ليلة أمس ضد السيسي أثناء خروجه من مقر الرئاسة الألمانية.

قال الشاب المصري إن نهاية حكم السيسي قد اقتربت، وإن الجيش يجب أن يثبت وطنيته بالتخلص من هذا الرئيس.

أشرف وصف السيسي بشخص "معاق ذهنيًا"، وفق تعبيره، ولابد أن يرحل لأنه "خد البلد وراح في داهية".

قال أشرف إن الخوف من بطش النظام في الخارج أشبه بالخوف منه في داخل مصر، مشيرًا إلى معاملة السفارة المصرية له في برلين ومحاولات تهديده المتكررة.

أشرف أكد أن وضع مصر الحالي يستحق المزيد من الاحتجاجات والاعتصامات، مشيرًا إلى أنه يشارك في كل الفعاليات ضد نظام السيسي منذ 6 سنوات، وأن عزيمة المحتجين تزداد رغم ما يفعله النظام.

وقفة تأييد

وفق ما نقلته الصحف الحكومية المصرية، نظم العشرات من أبناء الجالية المصرية في ألمانيا، وقفة أمام المقر الرئاسي الألماني، ورفعوا أعلام مصر وصورة السيسي.

من المرتقب أن يشارك السيسي اليوم الثلاثاء في اجتماع مبادرة "قمة مجموعة العشرين وأفريقيا"، ومن المخطط أن تلتقي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السيسي غدًا الأربعاء على هامش الاجتماع.

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