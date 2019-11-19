كيف احتفل المصريون بعيد ميلاد السيسي؟

احتفل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، حيث عبر كل من المعارضين والمؤيدين عن أمنياته للرئيس في عيد ميلاده الـ65.

بالإضافة لعيد ميلاد السيسي، يصادف اليوم 19 نوفمبر/تشرين ثاني اليوم العالمي لدورات المياه (المراحيض)، وأيضًا اليوم العالمي للرجل.

ويعد عيد ميلاد السيسي فرصة للمعارضين، حيث يعبرون فيه عن استيائهم من حكمه ويستعرضون الأوضاع التي آلت إليها البلاد في فترة حكمه، كما لا تخلو انتقاداتهم من بعض السخرية والتهكم أيضًا.

تهنئة تواضروس وميركل

كان أول المهنئين للسيسي هو البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

تواضروس قال، خلال مداخلة هاتفية أمس الإثنين: "كل سنة وهو طيب، وربنا يديه الصحة والحكمة في قيادة الشعب المصري العظيم".

أشاد تواضروس في تهنئته بزيارات السيسي للخارج، مشيرا إلى أنه قدم نشاطًا كبيرًا خلال الشهور الماضية في جولاته الخارجية، متمنيًا أن "يزيده الله من الحكمة وأن يطيل عمره".

فيما أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن تهنئتها للسيسي بعيد ميلاده، وذلك في بداية كلمتها خلال قمة الاستثمار التي انطلقت اليوم في برلين، ضمن أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة المشاركين في المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا.

وبرز وسم #عيد_ميلاد_السيسي بين الهاشتاغات الأكثر نشاطًا في مصر. وفيما يلي بعض التغريدات:

بحق كل انسان مشرد وكل ام فقدت ابنها وبحق كل زوجة ترملت وبحق كل ابن يتيم وبحق كل الظلم والقهر والفساد اللي اتسبب فيه السيسي

اخلصوا الدعاء لعل فيكم شخص مستجاب الدعوة ان يجعله اخر عيد ميلاد له وان نحتفل بهلاكه قريبا ،،#عيد_ميلاد_السيسي — جناب الكومندا المهم (@Excelance7) November 19, 2019

https://twitter.com/asal_hamed/status/1196685728576671745?ref_src=twsrc%5Etfw

عيد ميلاد ريسنا أحلى واجمل عيد ❤💖

كل سنة وانت طيب ياريسنا

كل سنة وانت مصدر البهجة والسعادة

كل سنة وانت بخير واحنا بخير طول ما أنت معانا

وربنا يكفيك شر اهل الشر واتباعهم ويبعدهم عنك ويبارك لنا فى عمرك وصحتك

19نوفمبر 2019#عيد_ميلاد_السيسي pic.twitter.com/1rQXktsLKb — Nahed Labib (@nahedlabib1) November 18, 2019

#عيد_ميلاد_الرئيس_السيسي #عيد_ميلاد_السيسي

سيادة الرئيس الانسان العظيم عبد الفتاح السيسي

كل يوم وحضرتكم نورا يضيئ لنا طريق المستقبل تغرس بيدك الخير والرخاء لكل شعب مصر

حفظكم الله ووفقكم لكل خير ونصركم الله على كل أهل الشر

انشروا حبا وتقديرا

تحياتى د/إيهاب العزازى pic.twitter.com/1wsjb0TOqR — 🇪🇬د/إيهاب العزازى🇪🇬 (@dreemstars) November 16, 2019

أقول له :- أطال الله في عمرك ، ونزع الله سلطانك، وعذبك الله في الدنيا قبل الآخرة بعدد الذين ذاقوا عذاب جورك وظلمك ، وشفى الله صدور قوم مؤمنين . — Abdelkareem Alqudah (@karimq1955) November 19, 2019

يا سلام لو كان شهر نوفمبر مكنش فيه يوم ١٩ اتصوروا الدنيا كانت في مصر هتبقى عامله ازاي كانت ثورتنا هتنجح كان مش هيبقى فيه انقلاب كان مش هيبقى فيه ارض اتباعت كان مش هيبقى فيه مشكله في سد النهضه كان مش هيبقى فيه معتقلين..

بأختصار كان مش هيبقى فيه #السيسي… خساره 😊 — دكتور شديد أوي 😉😉 (@DrShdeeddAwy) November 19, 2019

بمناسبة إن النهاردة عيد ميلاد السيسي

يارب اجعله آخر عيد ملاد له في الدنيا والعام القادم بإذن الله يكون مع ابو جهل وابو لهب#عيد_ميلاد_بلحة

#السيسي — tayson (@titosaedjh) November 19, 2019

#السيسي كل سنه وانت طيب يااريس pic.twitter.com/6vesw63J0s — ابن طلعت حرب بس مش راجع😂😂😂 (@Zd333z1) November 19, 2019