في "اليوم العالمي للطفل".. إسرائيل اعتقلت 745 طفلا فلسطينيا بـ2019

وثق نادي الأسير الفلسطيني الثلاثاء اعتقال السلطات الإسرائيلية لأكثر من 745 طفلا فلسطينيا منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية الشهر الماضي.

نادي الأسير الفلسطيني أصدر تقريرا عشية يوم الطفل العالمي، الذي تحتفل به الأمم المتحدة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، ويوافق تاريخ توقيع 192 دولة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989.

نادي الأسير: "سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 745 طفلاً فلسطينياً تقل أعمارهم عن 18 عاماً، منذ بداية العام الحالي 2019، وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

نادي الأسير: "السلطات الإسرائيلية تواصل اعتقال 200 طفل فلسطيني في سجونها".

التقرير: "إسرائيل ترتكب انتهاكات متعددة بحق الأطفال الفلسطينيين خلال فترة اعتقالهم ومنها حرمانهم من استكمال الدراسة، وحرمان بعضهم من زيارات عائلاتهم لهم داخل السجن، أو الحصول على علاج مناسب".

التقرير: إسرائيل أقرت منذ عام 2015 قوانين تشرع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال المعتقلين وصلت في بعض الحالات إلى السجن المؤبد.

التقرير: منذ عام 2015 تم توثيق عشرات الحالات لأطفال أطلقت قوات الاحتلال النار تجاههم بشكل مباشر ومتعمد خلال عمليات اعتقالهم، عدا عن ضربهم بشكل مبرح وتوجيه الشتائم لهم وتهديدهم والضغط عليهم.

طالب نادي الأسير المؤسسات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ببذل جهد أكبر لحماية الأطفال الفلسطينيين.

حسب بيانات رسمية فلسطينية، تعتقل إسرائيل في سجونها 5700 فلسطيني، بينهم 48 امرأة و500 معتقل إداري، و1800 مريض، بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.