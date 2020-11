سوريا.. مقتل 56 مدنيا على يد قوات الأسد وروسيا في أسبوعين

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنها وثقت مقتل 56 مدنيًا بينهم 19 طفلا على يد قوات الأسد وروسيا، خلال 16 يومًا.

الشبكة أضافت في تقرير، نشرته الإثنين، أن استمرار التصعيد العسكري، يأتي رغم انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية، والاتفاقات المبرمة حول خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في شمال غرب سوريا.

Video showing the moment of an #Aerial bombing by #SyrianRegime on the

residential neighborhoods in #JisrAlShoghour city in #Idlib suburbs, on Nov 6, 2019. pic.twitter.com/CIBjxWcoi6

— Syrian Network (@snhr) November 6, 2019