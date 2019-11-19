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سياسة|تونس

تونس: الجملي يبدأ رسميا مشاورات تشكيل الحكومة مع الأحزاب

رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي
رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي
19/11/2019

بدأ رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، الثلاثاء، رسميا، مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.

مشاورات تشكيل الحكومة
  • قال الجملي في تصريحات إعلامية: "اليوم، تنطلق الاتصالات الرسمية مع الأحزاب السياسية، وفي وقت لاحق ستكون هناك مشاورات مع المنظمات الوطنية وعدد من الكفاءات حول موضوع تشكيل الحُكومة".
  • في تصريحات سابقة، أكد الجملي أن "الحكومة ستكون في خدمة طموحات الشعب التونسي"، مشيرا إلى أن "المقياس في اختيار أعضائها هو الكفاءة والنزاهة مهما كانت انتماءاتهم السياسية".
  • أضاف: "سأكون منفتحا على كل القوى السياسية لإعداد برنامج حكم مشترك يخدم الطموحات المذكورة، بالتنسيق مع كل الأحزاب المتعاونة في ذلك، ودون التحفظ عن أي حزب يريد خدمة مصلحة تونس".
خلفيات
  • مساء أمس الإثنين، التقى الجملي برئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، في قصر الضيافة بقرطاج.
  • يوم الجمعة الماضي، كلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد الجملي بتشكيل الحكومة؛ إثر اقتراح الأخير من حركة "النهضة".
  • باليوم نفسه، كلّف سعيّد الشاهد، بتصريف أعمال الحكومة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، ونيلها الثقة من البرلمان.

والجملي (60 عاما)؛ خيبر زراعي شغل منصب كاتب دولة (مساعد وزير) في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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