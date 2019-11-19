تنديد أممي بعفو ترمب عن عسكريين متهمين بجرائم حرب

انتقدت الأمم المتحدة بشدة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العفو عن ثلاثة عسكريين أمريكيين سابقين مدانين بارتكاب جرائم حرب.

وقالت المنظمة الأممية إن هذا يبعث بـ"إشارات مقلقة" للقوات العسكرية في أرجاء العالم.

تنديد أممي بترمب

أبلغ المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل الصحفيين أنّ "هذه الحالات الثلاث تتضمن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك إطلاق النار على مجموعة من المدنيين وإعدام معتقل من أعضاء جماعة مسلحة".

قال كولفيل إن إصدار عفو لأشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم حرب "مقلق للغاية".

كولفيل: "لا أعتقد أنه صدرت إعفاءات مثل هذه في الولايات المتحدة منذ حرب فيتنام".

كولفيل: بموجب القانون الدولي الإنساني، هناك التزام للتحقيق في الانتهاكات ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب.

كولفيل: النظام القضائي العسكري الأمريكي يمتثل لهذا الالتزام لكنّ الإعفاءات "تأتي ضد نص وروح القانون الدولي الذي يتطلب محاسبة".

كولفيل أوضح أنه فيما يتضمن القانون الدولي "إعفاءات يمكن أن تعالج بالشكل المناسب قضايا ظلم أو عدم انصاف، إلا أنه في القضايا الحالية لم يتم عرض أية ظروف تفسر ذلك الإعفاء سوى أنه لتجنب الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الحالات".

ما القصة؟