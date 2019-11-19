السعودية: خطف "رابغ 3 "من قبل الحوثيين "سابقة إجرامية لأمن باب المندب"

أكدت المملكة العربية السعودية أن تعرَّض القاطرة البحرية السعودية "رابغ 3" للخطف المسلح في البحر الأحمر من قبل مسلحي الحوثي يعد "سابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب".

صرح بذلك وزير الإعلام تركي بن عبد الله الشبانة في بيانه عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء بعد، ظهر الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز.

ما القصة؟

العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف السعودي الإماراتي، قال إن القاطرة البحرية (رابغ3-) بجنوب البحر الأحمر تعرضت لعملية خطف وسطو مسلح مساء الأحد الماضي، من قِبَلِ زورقين على متنها عناصر "إرهابية تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".

العقيد المالكي قال في تصريح صحفي، أمس الإثنين، في العاصمة الرياض "أن القاطرة البحرية كانت تقوم بقطر (حفار بحري) تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية".

المالكي: "العملية الإرهابية من الميليشيا الحوثية الإرهابية تمثل التهديد الحقيقي لخطر هذه الميليشيا الإرهابية على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية".

قال المالكي إن هذا العمل يعد "سابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر البحري بعمليات الخطف والقرصنة".

شدد المالكي على أن "الميليشيا الحوثية" مسؤولة وبحسب القانون الدولي عن سلامة أفراد طاقم القاطرة المتعدد الجنسيات، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد "هذه الميليشيا الإرهابية" لحفظ الأمن الإقليمي والدولي.

وفي وقت سابق قالت الخارجية الكورية الجنوبية إن اثنين من سفنها خطفا وكان على متن كل منها مواطن كوري جنوبي.

وأضافت في بيان أن أربعة آخرين من أفراد الطاقم من جنسيات غير معروفة.

إعلان الحوثيين

قناة المسيرة التابعة للحوثيين أعلنت استيلاء الجماعة على ثلاث سفن، واحدة منها سعودية.

القناة أوضحت أن الاستيلاء جرى على بعد ثلاثة أميال قبالة جزيرة عقبان في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

أضافت القناة أن السفن نقلت إلى ميناء الصليف، قرب مدينة الحديدة غرب اليمن.

https://twitter.com/almasirah/status/1196514655440691200?ref_src=twsrc%5Etfw

وكالة رويترز نقلت عن مسؤول رفيع لدى الحوثيين قوله إن طاقم السفينة المحتجزة يعامل بشكل جيد.

المسؤول محمد علي الحوثي أضاف أن خفر السواحل اليمني يقوم بمهمته والتحقق من طبيعة عمل السفينة.

الحوثي: "طواقم السفينة تحظى بالرعاية الكاملة، ونقوم بالتأكد هل هي فعلا تتبع لدول العدوان أم أنها لكوريا الجنوبية".

الحوثي: "إذا كانت السفينة لدولة كوريا الجنوبية فسيتم الإفراج عنها بعد استكمال الإجراءات القانونية".

هناك حالة إشتباه ويقوم خفر السواحل اليمنية بمهمته

في التأكدهل فعلاتتبع دول العدوان أم أنها لدولة كورياالجنوبية

وإذا كانت لدولة كوريا فسيتم الإفراج عنهما بعد استكمال الإجراءات القانونية كاي حالة مشابهه تواجدت بالمياه الإقليميةاليمنية

ونطمئن الجميع أن لاقلق لا على الطواقم ولا غيرها — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 18, 2019

وتدخل تحالف بقيادة السعودية في اليمن في مارس/ آذار 2015 ضد الحوثيين بعد أن أطاحوا بالحكومة المعترف بها دوليا من السلطة في العاصمة صنعاء.