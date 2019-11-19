الحوثيون: احتجاز 3 سفن إحداها سعودية خرقت المياه الإقليمية

أعلن التحالف بقيادة السعودية في اليمن، الإثنين، تعرض سفينة تابعة لشركة كورية جنوبية، للخطف من قبل الحوثيين، لكن موقعا دوليًا لتعقب السفن قال إن القاطرة كانت ترفع العلم السعودي.

بيان التحالف

المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، قال في بيان، إن الحوثيين اختطفوا القاطرة جنوب البحر الأحمر، يوم الأحد.

المالكي أضاف: "تعرضت سفينة من طراز رابغ-3، للاختطاف والسطو المسلح من قبل زورقين على متنهما عناصر من جماعة الحوثي اليمنية".

المتحدث تابع أن القاطرة البحرية كانت تقوم بقطر حفار بحري تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية.

لم يذكر بيان التحالف الدولة التي تنتمي السفينة لها، أو عدد أفراد طاقمها.

لكن موقع تعقب السفن "مارين ترافيك"، أكد أن ميناء القاطرة رابغ3 هو مرفأ جدة، مضيفًا أنها كانت ترفع العلم السعودي.

إعلان الحوثيين

قناة المسيرة التابعة للحوثيين أعلنت استيلاء الجماعة على ثلاث سفن، واحدة منها سعودية.

القناة أوضحت أن الاستيلاء جرى على بعد ثلاثة أميال قبالة جزيرة عقبان في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

أضافت القناة أن السفن نقلت إلى ميناء الصليف، قرب مدينة الحديدة غرب اليمن.

https://twitter.com/almasirah/status/1196514655440691200?ref_src=twsrc%5Etfw

كالة رويترز، نقلت عن مسؤول رفيع لدى الحوثيين، قوله إن طاقم السفينة المحتجزة يعامل بشكل جيد.

المسؤول محمد علي الحوثي، أضاف أن خفر السواحل اليمني يقوم بمهمته والتحقق من طبيعة عمل السفينة.

الحوثي: طواقم السفينة تحظى بالرعاية الكاملة، ونقوم بالتأكد هل هي فعلا تتبع لدول العدوان أم أنها لكوريا الجنوبية.

أردف المسؤول الحوثي بالقول: "إذا كانت لدولة كوريا الجنوبية فسيتم الإفراج عنها بعد استكمال الإجراءات القانونية".

هناك حالة إشتباه ويقوم خفر السواحل اليمنية بمهمته

في التأكدهل فعلاتتبع دول العدوان أم أنها لدولة كورياالجنوبية

وإذا كانت لدولة كوريا فسيتم الإفراج عنهما بعد استكمال الإجراءات القانونية كاي حالة مشابهه تواجدت بالمياه الإقليميةاليمنية

ونطمئن الجميع أن لاقلق لا على الطواقم ولا غيرها — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 18, 2019

ردود فعل