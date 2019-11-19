الحكومة الإيرانية: سنعيد الإنترنت عندما تتوقف "إساءة استخدام" الشبكة

قالت الحكومة الإيرانية إنها ستعيد خدمات الإنترنت عندما تتأكد من عدم إساءة استخدام الشبكة.

التفاصيل

وكالة أنباء الطلبة نقلت عن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي قوله إن مجلس الأمن القومي اتخذ قرار حجب خدمة الإنترنت، بعد أن "استخدم البعض الشبكة لإذكاء تظاهرات الاحتجاج" ضد رفع أسعار البنزين.

ربيعي: العديد من الشركات والمصارف … واجهت مشكلات، ونحن نحاول التوصل لحل.

ربيعي: الإنترنت ستعود تدريجيا في بعض المحافظات عندما تكون هناك ضمانات بعدم إساءة استخدامها.

ربيعي: نتفهم أن الناس واجهوا صعوبات … لكن الهم الأكبر في الظروف الحالية هو الحفاظ على سلام واستقرار البلاد.

خلفيات

السلطات الإيرانية قطعت خدمات الإنترنت بعد اندلاع تظاهرات إثر الإعلان عن رفع سعر البنزين بما يصل إلى 200 في المئة.

اتهمت إيران "أطرافا خارجية" لم تسمها، بالسعي لإخلال النظام العام ودعم المظاهرات.

بحسب وسائل إعلام محلية، أوقفت السلطات نحو ألف شخص خلال الاحتجاجات، فيما أحرق ملثمون محطات وقود وعشرات البنوك والمتاجر.

تسببت الاحتجاجات بسقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن.

الأمم المتحدة