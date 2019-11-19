الجزيرة مباشر تجري حوارا مع عبد الفتاح البرهان الخميس

تُجري قناة الجزيرة مباشر مساء الخميس 21 نوفمبر/تشرين الثاني حوارًا مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.

ويأتي الحوار مع البرهان بعد مرور أكثر من 3 أشهر على توقيع الوثيقة الدستورية وتكوين هياكل السلطة الانتقالية في السودان.

الحوار الذي سُيعرض على الجزيرة مباشر في تمام الساعة 21:00 بوقيت مكة المكرمة 18:00 بتوقيت غرينتش سيتطرق إلى القضايا العالقة في السودان ومستقبله.

وشهد السودان مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، يوم 11 أبريل/نيسان الماضي إثر حراك شعبي وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم تلاه تشكيل مجلس سيادي برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

ووقّع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، يوم 17 أغسطس/آب 2019، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية.

وجرى التوقيع على الوثيقة في الخرطوم، وسط حضور عربي وأفريقي واسع، وتولى عقب ذلك عبد الله حمدوك رئاسة الحكومة السودانية.