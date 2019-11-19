الأمم المتحدة والصليب الأحمر: المستوطنات الإسرائيلية لا تزال غير قانونية

قالت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الثلاثاء إن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة ما زالت تمثل انتهاكا للقانون الدولي.

التفاصيل