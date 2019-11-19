إسرائيل تعترض 4 صواريخ فوق الجولان.. وانفجارات في دمشق

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أسقط أربعة صواريخ انطلقت من سوريا نحو إسرائيل، فجر اليوم الثلاثاء، وقبلها بدقائق انطلقت صافرات الإنذار من صواريخ قادمة في مرتفعات الجولان المحتلة.

وفي دمشق، تحدثت وسائل الإعلام الرسمية عن "دوي انفجارات سمع في المطار"، بدون أن تضيف أي تفاصيل.

ماذا يحدث في الجولان؟

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي: تم تفعيل إنذارات في الجولان. إطلاق ٤ صواريخ من سوريا نحو إسرائيل حيث تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية، كما يبدو لم يسقط أي منها داخل إسرائيل.

مراسل الجزيرة: صافرات الإنذار تدوي في الجولان المحتل والقبة الحديدية تعترض 4 صواريخ فوق الأراضي السورية.

التلفزيون الرسمي السوري: انفجارات سمعت قرب مطار العاصمة دمشق في وقت مبكر من صباح اليوم.

#عاجل متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في #الجولان فالحديث عن اطلاق ٤ صواريخ من منطقة #سوريا نحو #إسرائيل حيث تم اعتراضها من قبل #القبة_الحديدية. كما يبدو لم يسقط أي منها داخل إسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 19, 2019

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