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إسرائيل تعترض 4 صواريخ فوق الجولان.. وانفجارات في دمشق

قوات إسرائيلية تتمركز في مرتفعات الجولان المحتلة
قوات إسرائيلية تتمركز في مرتفعات الجولان المحتلة
19/11/2019

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أسقط أربعة صواريخ انطلقت من سوريا نحو إسرائيل، فجر اليوم الثلاثاء، وقبلها بدقائق انطلقت صافرات الإنذار من صواريخ قادمة في مرتفعات الجولان المحتلة.

وفي دمشق، تحدثت وسائل الإعلام الرسمية عن "دوي انفجارات سمع في المطار"، بدون أن تضيف أي تفاصيل.

ماذا يحدث في الجولان؟
  • المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي: تم تفعيل إنذارات في الجولان. إطلاق ٤ صواريخ من سوريا نحو إسرائيل حيث تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية، كما يبدو لم يسقط أي منها داخل إسرائيل.
  • مراسل الجزيرة: صافرات الإنذار تدوي في الجولان المحتل والقبة الحديدية تعترض 4 صواريخ فوق الأراضي السورية.
  • التلفزيون الرسمي السوري: انفجارات سمعت قرب مطار العاصمة دمشق في وقت مبكر من صباح اليوم.

خلفيات
  • شنت إسرائيل مئات الغارات في سوريا منذ بدء النزاع هناك عام 2011 معظمها ضد أهداف تقول إنها إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني الذي يدعم الرئيس بشار الأسد.
  • إسرائيل احتلت الجولان من سوريا في حرب عام 1967 وضمتها في وقت لاحق في تحرك لم يلق اعترافًا من المجتمع الدولي.
  • تقول إسرائيل إنها تحتاج لمرتفعات الجولان لتكون منطقة عازلة بين البلدات الإسرائيلية وسوريا التي تشهد عدم استقرار.
  • تصر دمشق على أن الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل من الجولان أرض محتلة وتطالب بعودتها.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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