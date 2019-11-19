أردوغان: أبلغت ترمب أننا سنبحث عن بدائل لمقاتلات "إف-35"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إنه أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترمب بعزم تركيا البحث عن بدائل لمقاتلات "إف-35" حال لم تتفق مع واشنطن بشأن الحصول عليها.

جاء ذلك في خطاب ألقاه بالبرلمان التركي أمام الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" الذي يترأسه.

تصريحات أردوغان