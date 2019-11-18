هل سيدلي ترمب بشهادته أمام الكونغرس؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيفكر في الإدلاء بشهادته في تحقيق المساءلة مؤكدا أنه لم يرتكب أية مخالفة.
التفاصيل
ترمب كتب على تويتر "رغم أنني لم أرتكب أي مخالفة، ولا أحب أن أعطي مصداقية لخدعة الإجراءات القانونية هذه، فأنا أحب الفكرة وسأدرسها من أن أجل أن أعيد للكونغرس تركيزه مرة أخرى".
لم يطلب الديمقراطيون في مجلس النواب الذين يقودون التحقيق من الرئيس ترمب تقديم شهادة علنية.
خلفيات
- الرئيس الأمريكي هاجم التحقيق الذي يجريه مجلس النواب الأمريكي بشأن مساءلته بهدف عزله، كما هاجم عددا من المسؤولين الذين أدلوا بشهادتهم أمام الكونغرس.
- ترمب هاجم السفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش أثناء إدلائها بشهادتها خلال جلسة علنية في تحقيق المساءلة، قائلا "أينما تحل ماري يوفانوفتيش يحل الخراب".
- كما هاجم جنيفر وليامز، وهي مساعدة لنائبه مايك بنس، قائلا إنها لم تكن "مطلقا من مناصري ترمب".
- الديمقراطيون اتهموا ترمب بتخويف الشهود.
- يتركز التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون في مجلس النواب على الاتصال الذي أجراه ترمب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 25 من يوليو/تموز لتحديد ما إذا كان ترمب قد أساء استخدام السياسة الخارجية الأمريكية لإضعاف جو بايدن، المنافس المحتمل لترمب في انتخابات 2020، سياسيا.
- نفى ترمب ارتكاب أي مخالفات ووصف التحقيق بأنه محاولة لتشويه سمعته بهدف تقويض فرص إعادة انتخابه، كما انتقد نواب جمهوريون عملية المساءلة بوصفها غير عادلة.
- ترمب قال إن اتصاله بالرئيس الأوكراني كان "مثاليا"، ونشر البيت الأبيض نسخة غير منقحة للاتصال الذي جرى في 25 من يوليو/ تموز بالإضافة إلى اتصال آخر في أبريل/ نيسان هنأ فيه ترمب زيلينسكي على انتخابه.