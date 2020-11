هل سيدلي ترمب بشهادته أمام الكونغرس؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيفكر في الإدلاء بشهادته في تحقيق المساءلة مؤكدا أنه لم يرتكب أية مخالفة.

التفاصيل

ترمب كتب على تويتر "رغم أنني لم أرتكب أي مخالفة، ولا أحب أن أعطي مصداقية لخدعة الإجراءات القانونية هذه، فأنا أحب الفكرة وسأدرسها من أن أجل أن أعيد للكونغرس تركيزه مرة أخرى".

….that I testify about the phony Impeachment Witch Hunt. She also said I could do it in writing. Even though I did nothing wrong, and don’t like giving credibility to this No Due Process Hoax, I like the idea & will, in order to get Congress focused again, strongly consider it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2019