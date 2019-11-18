مصر: أسرة علاء عبدالفتاح تحتفل بعيد ميلاده أمام سجن طرة [فيديو]

بثت أسرة الناشط المصري المعتقل علاء عبدالفتاح، فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، من أمام سجن طرة بالقاهرة، وهي تحتفل بعيد ميلاد علاء الـ 38.

احتفال بالبالونات

مع دقات منتصف ليل الأحد، نشرت الأسرة مقطع الفيديو وظهر أفرادها يحملون بالونات "هيليوم" حمراء، أمام سور السجن شديد الحراسة.

ظهرت في المقطع المصور، شقيقتا علاء الناشطتان منى وسناء سيف ووالدتهم الدكتورة ليلى سويف.

منى قالت "لايف من أقرب نقطة ممكنة لعلاء ليلة عيد ميلاده .. عند طرة اطلقنا سراح بلالين يمكن توصل صوتنا وأمنياتنا.. الحرية لعلاء.. والحرية للمعتقلين".

لايف من أقرب نقطة ممكنة لعلاء ليلة عيد ميلاده .. عند طرة اطلقنا سراح بلالين يمكن توصل صوتنا وأمنياتنا الحرية لعلاء

والحرية للمعتقلين #FreeAlaa https://t.co/j48q84p0ej — Mona Seif (@Monasosh) November 17, 2019

منى طالبت بالحرية لعلاء وكل المعتقلين السياسيين، وأشارت إلى ظروف الاحتجاز غير الآدمية في السجن المعروف بـ "العقرب 2" المحبوس فيه علاء، كما سردت تفاصيل قضية شقيقها الأخيرة.

تفاعل مع احتفال أسرة بعيد ميلاد علاء، آلاف المصريين والناشطين على منصات التواصل، وأعادوا التغريد عبر وسمي الحرية لعلاء باللغتين العربية والإنجليزية.

هذه ليست المرة الأولى التي تحتفل فيها أسرة علاء بعيد ميلاده وهو في المعتقل، فقد تكرر المشهد في 2015 داخل قاعة المحكمة بالتورتة والشموع، أثناء جلسة بجنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الشورى".

خلفيات

في مارس/آذار الماضي، أفرجت السلطات المصرية، عن علاء بعد سجنه 5 سنوات إثر اعتقاله أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بتهمة التحريض على التظاهر ضد قانون محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بدستور 2014 أمام مجلس الشورى.

علاء يعد أحد رموز ثورة يناير، وهو نجل الحقوقي البارز الراحل أحمد سيف الإسلام.

في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، أعادت السلطات المصرية اعتقال علاء في وقت شهدت فيه مصر حملة اعتقالات واسعة على خلفية خروج احتجاجات ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا إليها الفنان والمقاول محمد علي الذي بث سلسلة فيديوهات اتهم فيها قيادات في الجيش بالفساد وإهدار المال العام.

اعتقل محمد الباقر، محامي علاء، في اليوم ذاته أيضًا وتعرض لمعاملة سيئة في السجن نفسه، ووجهت نيابة أمن الدولة لهما اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وإساءة استخدام وسائل التواصل.

عيـد ميـلاد عـلاء 🕯 سادس سنة على التوالي علاء يقضي عيد ميلاده بعيد عننا .. في السجن بكرة علاء هيتم 38 سنة، والمرة دي هو في سجن "طرة شديد الحراسة ٢" في ظروف سجن أسوأ من أي مرة قبل كدة

احتفلوا معانا بطريقتكم بعيد ميلاده وشاركونا على مدار اليوم على هاشتاج #FreeAlaa pic.twitter.com/uTjA4eOqwI — Mona Seif (@Monasosh) November 17, 2019

كل سنة وأنت حُر يا علاء @alaa اليوم 18 نوفمبر عيد ميلاد المُدون والناشط المصري علاء عبد الفتاح الـ 38 يقضيه في سجون النظام المصري وهو سادس عيد ميلاد له في السجن. #حرية #FreeAlaa التُقطت هذه الصورة له في #غزة مع ابنه خالد في مايو 2012. pic.twitter.com/UolF4HTbJL — Yasser (@yasserashour95) November 18, 2019

https://twitter.com/TarekHussein22/status/1196163865735651333?ref_src=twsrc%5Etfw

كل سنة وانت طيب يا علاء #الحرية_لعلاء #FreeAlaa

علاء، ماهينور، محمد الباقر، رامى شعث، هيثم محمدين، عمرو نوهان،إسراء عبد الفتاح، محمد عادل ، عبد الرحمن موكا، هدى عبد المنعم

ويارب المختفي يظهر #الحرية_للحبايب — Sara Alsherif (@sarahalsherif) November 18, 2019

عيد ميلاد علاء عبدالفتاح كمان ٣ أيام … ده العيد الميلاد الكام اللي بيقضيه علاء بعيد عن أهله وأصحابه وحبايبه؟! ده العيد الميلاد الكام اللي بيتمنع فيه من الإحتفال بيه مع ابنه؟! علاء ما ارتكبتش أي ذنب أو جرم يعاقب عليه القانون ويبرر حرمانه من حضن ابنه وأهله .. الحرية لك @alaa — نادية … خليك في البيت (@morgana_alybaba) November 15, 2019

كلمات ماهينور المصرى عن المناضل علاء عبد الفتاح "علاء مش محبوس علشان أجرم علاء محبوس علشان هو بيمثل كل أفكار الثورة الكارهة للإستبداد و الظلم علاء محبوس بدلنا كلنا"#FreeAlaa @alaa pic.twitter.com/NGDNyFL2WG — Khaled (@khaledawad74) November 18, 2019

أسرة علاء عبد الفتاح.لازم نقولهم ان علاء انسان محظوظ انه عنده عيله حلوه كده.ربنا يصبر قلوبكو ويفك أسره وأسر كل المعتقلين https://t.co/iaswyItli6 — Walaa Selim (@welyseleem) November 18, 2019