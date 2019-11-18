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سياسة|مصر

مصر: أسرة علاء عبدالفتاح تحتفل بعيد ميلاده أمام سجن طرة [فيديو]

18/11/2019

بثت أسرة الناشط المصري المعتقل علاء عبدالفتاح، فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، من أمام سجن طرة بالقاهرة، وهي تحتفل بعيد ميلاد علاء الـ 38.

احتفال بالبالونات
  • مع دقات منتصف ليل الأحد، نشرت الأسرة مقطع الفيديو وظهر أفرادها يحملون بالونات "هيليوم" حمراء، أمام سور السجن شديد الحراسة.
  • ظهرت في المقطع المصور، شقيقتا علاء الناشطتان منى وسناء سيف ووالدتهم الدكتورة ليلى سويف.
  • منى قالت "لايف من أقرب نقطة ممكنة لعلاء ليلة عيد ميلاده .. عند طرة اطلقنا سراح بلالين يمكن توصل صوتنا وأمنياتنا.. الحرية لعلاء.. والحرية للمعتقلين".

  • منى طالبت بالحرية لعلاء وكل المعتقلين السياسيين، وأشارت إلى ظروف الاحتجاز غير الآدمية في السجن المعروف بـ "العقرب 2" المحبوس فيه علاء، كما سردت تفاصيل قضية شقيقها الأخيرة.
  • تفاعل مع احتفال أسرة بعيد ميلاد علاء، آلاف المصريين والناشطين على منصات التواصل، وأعادوا التغريد عبر وسمي الحرية لعلاء باللغتين العربية والإنجليزية.
  • هذه ليست المرة الأولى التي تحتفل فيها أسرة علاء بعيد ميلاده وهو في المعتقل، فقد تكرر المشهد في 2015 داخل قاعة المحكمة بالتورتة والشموع، أثناء جلسة بجنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الشورى".

خلفيات
  • في مارس/آذار الماضي، أفرجت السلطات المصرية، عن علاء بعد سجنه 5 سنوات إثر اعتقاله أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بتهمة التحريض على التظاهر ضد قانون محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بدستور 2014 أمام مجلس الشورى.
  • علاء يعد أحد رموز ثورة يناير، وهو نجل الحقوقي البارز الراحل أحمد سيف الإسلام.
  • في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، أعادت السلطات المصرية اعتقال علاء في وقت شهدت فيه مصر حملة اعتقالات واسعة على خلفية خروج احتجاجات ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا إليها الفنان والمقاول محمد علي الذي بث  سلسلة فيديوهات اتهم فيها قيادات في الجيش بالفساد وإهدار المال العام.
  • اعتقل محمد الباقر، محامي علاء، في اليوم ذاته أيضًا وتعرض لمعاملة سيئة في السجن نفسه، ووجهت نيابة أمن الدولة لهما اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وإساءة استخدام وسائل التواصل.

https://twitter.com/TarekHussein22/status/1196163865735651333?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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