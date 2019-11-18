مصر: أسرة علاء عبدالفتاح تحتفل بعيد ميلاده أمام سجن طرة [فيديو]

بثت أسرة الناشط المصري المعتقل علاء عبدالفتاح، فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، من أمام سجن طرة بالقاهرة، وهي تحتفل بعيد ميلاد علاء الـ 38.
لايف من أقرب نقطة ممكنة لعلاء ليلة عيد ميلاده .. عند طرة
اطلقنا سراح بلالين يمكن توصل صوتنا وأمنياتنا
الحرية لعلاء
والحرية للمعتقلين #FreeAlaa https://t.co/j48q84p0ej
— Mona Seif (@Monasosh) November 17, 2019
عيـد ميـلاد عـلاء 🕯
سادس سنة على التوالي علاء يقضي عيد ميلاده بعيد عننا .. في السجن
بكرة علاء هيتم 38 سنة، والمرة دي هو في سجن "طرة شديد الحراسة ٢" في ظروف سجن أسوأ من أي مرة قبل كدة
احتفلوا معانا بطريقتكم بعيد ميلاده وشاركونا على مدار اليوم على هاشتاج #FreeAlaa pic.twitter.com/uTjA4eOqwI
— Mona Seif (@Monasosh) November 17, 2019
كل سنة وانت طيب يا علاء #الحرية_لعلاء_عبدالفتاح#الحرية_لكل_أسير#الحرية_لمصر pic.twitter.com/MeVLRqcDJG
— الشاعر عبدالرحمن يوسف (@arahmanyusuf) November 18, 2019
كل سنة وأنت حُر يا علاء @alaa
اليوم 18 نوفمبر عيد ميلاد المُدون والناشط المصري علاء عبد الفتاح الـ 38 يقضيه في سجون النظام المصري وهو سادس عيد ميلاد له في السجن. #حرية #FreeAlaa
التُقطت هذه الصورة له في #غزة مع ابنه خالد في مايو 2012. pic.twitter.com/UolF4HTbJL
— Yasser (@yasserashour95) November 18, 2019
https://twitter.com/TarekHussein22/status/1196163865735651333?ref_src=twsrc%5Etfw
كل سنة وانت طيب يا علاء #الحرية_لعلاء #FreeAlaa
علاء، ماهينور، محمد الباقر، رامى شعث، هيثم محمدين، عمرو نوهان،إسراء عبد الفتاح، محمد عادل ، عبد الرحمن موكا، هدى عبد المنعم
ويارب المختفي يظهر #الحرية_للحبايب
— Sara Alsherif (@sarahalsherif) November 18, 2019
عيد ميلاد علاء عبدالفتاح كمان ٣ أيام … ده العيد الميلاد الكام اللي بيقضيه علاء بعيد عن أهله وأصحابه وحبايبه؟! ده العيد الميلاد الكام اللي بيتمنع فيه من الإحتفال بيه مع ابنه؟! علاء ما ارتكبتش أي ذنب أو جرم يعاقب عليه القانون ويبرر حرمانه من حضن ابنه وأهله .. الحرية لك @alaa
— نادية … خليك في البيت (@morgana_alybaba) November 15, 2019
كلمات ماهينور المصرى عن المناضل علاء عبد الفتاح
"علاء مش محبوس علشان أجرم علاء محبوس علشان هو بيمثل كل أفكار الثورة الكارهة للإستبداد و الظلم علاء محبوس بدلنا كلنا"#FreeAlaa @alaa pic.twitter.com/NGDNyFL2WG
— Khaled (@khaledawad74) November 18, 2019
أسرة علاء عبد الفتاح.لازم نقولهم ان علاء انسان محظوظ انه عنده عيله حلوه كده.ربنا يصبر قلوبكو ويفك أسره وأسر كل المعتقلين https://t.co/iaswyItli6
— Walaa Selim (@welyseleem) November 18, 2019
أسرة علاء عبد الفتاح.لازم نقولهم ان علاء انسان محظوظ انه عنده عيله حلوه كده.ربنا يصبر قلوبكو ويفك أسره وأسر كل المعتقلين https://t.co/iaswyItli6
— Walaa Selim (@welyseleem) November 18, 2019