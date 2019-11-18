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ليبيا: 7 قتلى بينهم عمال أجانب في غارة جوية بطائرات إماراتية

غارة جوية استهدفت مصنعا للبسكويت في منطقة وادي الربيع، تسببت في مقتل سبعة مدنيين
غارة جوية استهدفت مصنعا للبسكويت في منطقة وادي الربيع، تسببت في مقتل سبعة مدنيين
18/11/2019

أسفرت غارة جوية استهدفت مصنعا بجنوب العاصمة الليبية طرابلس عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم خمسة أجانب، وأكثر من 30 جريحا.

وذلك بحسب ما أفاد أمين الهاشمي المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني.

التفاصيل
  • قال الهاشمي في تصريح لوكالة فرانس برس إن "غارة جوية استهدفت مصنعا للبسكويت في منطقة وادي الربيع، تسببت في مقتل سبعة مدنيين، ليبيين وخمسة أجانب، جميعهم من عمال المصنع" مضيفا أن "القتلى الأجانب من مصر والنيجر وبنغلاديش".
  • أضاف الهاشمي: "تسبب القصف في إصابة أكثر من 30 من العمالة الأجنبية بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة لتلقي العلاج".
  • اتهمت قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، القوات الموالية للواء خليفة حفتر بشن الغارة الجوية.
  • أوضحت عملية "بركان الغضب" بحكومة الوفاق في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، "قصف الطيران الإماراتي المسير الداعم لمجرم الحرب حفتر، لمصنع البسكويت بمنطقة وادي الربيع خلف مناطق الاشتباكات".
  • نشرت صور تظهر عددا من المصابين يتم نقلهم عبر سيارات الإسعاف من الموقع المستهدف.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل المنصات الإعلامية للقوات الموالية لحفتر حول الحادثة.

خلفيات
  • تتكرر حوادث استهداف المدنيين بالقصف الجوي في جنوب ووسط طرابلس وعادة تتهم حكومة الوفاق طيران قوات حفتر بالمسؤولية عن تنفيذها.
  • طالبت الأمم المتحدة في مناسبات عديدة بالامتناع عن استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية في طرابلس، مؤكدة أن هذه الهجمات يمكن أن ترقى إلى "جرائم الحرب".
  • تتواصل في جنوب طرابلس منذ إبريل/ نيسان معارك بين القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق الوطني " المعترف بها دوليا"، ما تسبب بسقوط نحو 1093 قتيلاً و5752 جريحا بينهم مدنيون، فيما قارب عدد النازحين 128 ألف شخص، حسب الإحصاء الأخير لوكالات الأمم المتحدة في يوليو/تموز الماضي.
المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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