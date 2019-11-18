ليبيا: 7 قتلى بينهم عمال أجانب في غارة جوية بطائرات إماراتية

أسفرت غارة جوية استهدفت مصنعا بجنوب العاصمة الليبية طرابلس عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم خمسة أجانب، وأكثر من 30 جريحا.

وذلك بحسب ما أفاد أمين الهاشمي المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني.

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قال الهاشمي في تصريح لوكالة فرانس برس إن "غارة جوية استهدفت مصنعا للبسكويت في منطقة وادي الربيع، تسببت في مقتل سبعة مدنيين، ليبيين وخمسة أجانب، جميعهم من عمال المصنع" مضيفا أن "القتلى الأجانب من مصر والنيجر وبنغلاديش".

أضاف الهاشمي: "تسبب القصف في إصابة أكثر من 30 من العمالة الأجنبية بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة لتلقي العلاج".

اتهمت قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، القوات الموالية للواء خليفة حفتر بشن الغارة الجوية.

أوضحت عملية "بركان الغضب" بحكومة الوفاق في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، "قصف الطيران الإماراتي المسير الداعم لمجرم الحرب حفتر، لمصنع البسكويت بمنطقة وادي الربيع خلف مناطق الاشتباكات".

نشرت صور تظهر عددا من المصابين يتم نقلهم عبر سيارات الإسعاف من الموقع المستهدف.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل المنصات الإعلامية للقوات الموالية لحفتر حول الحادثة.

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