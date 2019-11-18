قلق أوربي بشأن استمرار اختفاء نائبة ليبية منذ شهور

أعربت 12 دولة أوربية وبعثة الاتحاد الأوربي لدى ليبيا، مساء الأحد، عن "القلق العميق" بشأن استمرار اختفاء النائبة بمجلس النواب الليبي، سهام سرقيوة، منذ يوليو/تموز الماضي.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن سفارات دول النمسا وبلجيكا وبلغاريا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة إضافة لبعثة الاتحاد الأوربي لدى ليبيا، نشرته السفارة الإيطالية عبر صفحتها بموقع فيسبوك.

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اختفت النائبة "سرقيوة" في ظروف غامضة بمدينة بنغازي (شرق)، بعد أن هاجم مسلحون مجهولون منزلها منذ يوليو/تموز الماضي.

دعا بيان سفارات الدول الأوربية وبعثة الاتحاد لدى ليبيا إلى الإفراج الفوري عن النائبة الليبية المختفية.

طالب البيان السلطات الليبية المعنية بسرعة إجراء تحقيقات عاجلة بشأن اختفاء "سرقيوة" وتقديم معلومات جديدة عن مكان وجودها.

شدد البيان على أن "انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان لن تمر دون رصد، كما أن مرتكبيها سيحاسبون أمام القضاء".

تابع البيان أن "موجة الهجمات ضد السياسيين والناشطين السياسيين وأعضاء المجتمع المدني وخاصة النساء أمر غير مقبول".

في يوليو/تموز الماضي أتهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المليشيات في بنغازي (في إشارة إلى القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، في الشرق الليبي)، باختطاف النائبة والاعتداء على زوجها.

المجلس أوضح آنذاك أن "هذه الجريمة هي نتاج طبيعي لغياب القانون، وانعدام الحريات العامة في مناطق سيطرة حفتر وأعوانه" وأن اختطافها جاء بعد أن عبرت عن رفضها لهجوم قوات حفتر على العاصمة طرابلس.

اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر

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