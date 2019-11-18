شاهد: ضابط عراقي يعتدي على طالبة خلال تظاهرة

قالت الشرطة الاتحادية في العراق اليوم الإثنين إنها فتحت تحقيقا بشأن اعتداء ضابط على إحدى الطالبات خلال تظاهرة طلابية في بغداد.

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🟡 احد رجال القوات الامنية يعتدي بالضرب على طالبة في منطقة زيونة نظرا لمشاركتهم بالاعتصام الطلابي 🟡 ترة مريض نفسي من يعتدي على الطالبات #تظاهرات_العراق #ساحة_التحرير #ساحة_الارادة_تجمعنا #ساحة_الخلاني pic.twitter.com/kSFx9IArlf — Husam Altaee (@husam_taee) November 17, 2019

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأحد مقطع فيديو يظهر فيه قيام أحد ضباط الشرطة الاتحادية بمنع طالبة من التصوير خلال تظاهرة طلابية في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد؛ حيث قام باختطاف هاتفها المحمول.

قائد الشرطة الاتحادية، اللواء الركن جعفر البطاط قال في بيان إنه: "أمر بفتح مجلس تحقيقي فوري حول القضية التي أثيرت بخصوص الاعتداء من قبل ضابط في الشرطة الاتحادية على إحدى الطالبات في منطقة زيونة".

أثار مقطع الفيديو الذي يبين الاعتداء على الطالبة سخط الشارع العراقي والأجهزة الأمنية، وسط مطالبة الجهات المعنية بمحاسبة الضابط للحد من انتشار هذه الظاهرة.

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