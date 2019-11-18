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سياسة

شاهد: رئيس الحكومة اليمنية يعود إلى عدن

18/11/2019

عاد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك إلى مدينة عدن الجنوبية الإثنين قادما من الرياض، وذلك للمرة الأولى منذ أن غادرها في أغسطس/آب حين سيطر عليها انفصاليون موالون للإمارات.

التفاصيل
  • عودة عبد الملك تأتي بعد نحو أسبوعين من توقيع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والانفصاليين الجنوبيين اتفاقا لتقاسم السلطة في جنوب البلد الغارق في الحرب.
  • كان من المفترض أن يعود رئيس الوزراء إلى عدن الأسبوع الماضي، إلا أن أسبابا لوجستية حالت دون ذلك، وفقا لمصادر حكومية.    
  • رئيس الوزراء وصل إلى عدن برفقة عدد من وزراء حكومته.
خلفيات
  • شهد جنوب اليمن معارك بين قوات مؤيدة للانفصال موالية للإمارات وأخرى موالية للحكومة اليمنية أسفرت عن سيطرة الانفصاليين على عدن ومناطق أخرى في أغسطس/آب الماضي.
  • عدن هي العاصمة الموقتة للحكومة المعترف بها منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.
  • بموجب الاتفاق، سيتولى المجلس الانتقالي الجنوبي، السلطة السياسية التي تمثل الانفصاليين، عددا من الوزارات في الحكومة اليمنية.
  • تدور الحرب في اليمن بشكل رئيسي بين المتمردين الحوثيين المقربين من إيران، وقوات موالية للحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية والإمارات، منذ أن سيطر الحوثيون على مناطق واسعة قبل أكثر من أربع سنوات.
  • لكن ثمة خلافات عميقة في المعسكر المعادي للحوثيين. فالقوات التي يفترض أنها موالية للحكومة في الجنوب، حيث تتمركز السلطة، تضم فصائل مؤيدة للانفصال عن الشمال. وكان الجنوب دولة مستقلة قبل الوحدة سنة 1990.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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