شاهد: رئيس الحكومة اليمنية يعود إلى عدن

عاد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك إلى مدينة عدن الجنوبية الإثنين قادما من الرياض، وذلك للمرة الأولى منذ أن غادرها في أغسطس/آب حين سيطر عليها انفصاليون موالون للإمارات.

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عودة عبد الملك تأتي بعد نحو أسبوعين من توقيع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والانفصاليين الجنوبيين اتفاقا لتقاسم السلطة في جنوب البلد الغارق في الحرب.

كان من المفترض أن يعود رئيس الوزراء إلى عدن الأسبوع الماضي، إلا أن أسبابا لوجستية حالت دون ذلك، وفقا لمصادر حكومية.

رئيس الوزراء وصل إلى عدن برفقة عدد من وزراء حكومته.

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