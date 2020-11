ترمب يهاجم شاهدة أخرى في التحقيق الخاص بعزله

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، شاهدة أخرى في التحقيق الذي يجريه مجلس النواب الأمريكي بشأن مساءلته بهدف عزله.

وقال ترمب إن هذه الشاهدة التي تعمل مساعدة لنائب الرئيس مايك بنس لم تكن "مطلقا من مناصري ترمب".

Tell Jennifer Williams, whoever that is, to read BOTH transcripts of the presidential calls, & see the just released ststement from Ukraine. Then she should meet with the other Never Trumpers, who I don’t know & mostly never even heard of, & work out a better presidential attack!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2019