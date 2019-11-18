الكويت: خليجي 24 مؤشر على التقدم نحو حل الأزمة الخليجية

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله إن مشاركة المنتخبات الخليجية في بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24" في قطر مؤشر على تقدم نحو حل الأزمة بين الأشقاء.

أبرز تصريحات الجار الله

هناك خطوات أخرى ستعقب هذه الخطوة تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح للوصول إلى النتائج الإيجابية.

متفائل بأن تكون هناك اتصالات على كافة المستويات الخليجية لبلورة نهاية سريعة لهذه الأزمة.

إلى الآن لم يتم تحديد موعد للقمة الخليجية المقبلة.

هناك اجتماعات وزارية عقدت في إطار التحضير للقمة القادمة.

خلفيات