البث الحي
سياسة|مصر

الفنانة صابرين تتصدر مواقع التواصل في مصر بعد خلعها الحجاب

الفنانة صابرين تثير جدلًا في مصر بعد خلعها الحجاب
الفنانة صابرين تثير جدلًا في مصر بعد خلعها الحجاب
18/11/2019

تصدرت الفنانة المصرية صابرين، منصات التواصل الاجتماعي بعد ساعات من إعلانها خلع الحجاب، ليدخل وسم باسمها ضمن قائمة الأعلى تداولًا بين المصريين على موقع تويتر.

وبين معارض ومؤيد ومحايد، انهالت التعليقات حول إعلان صابرين تخليها عن غطاء الرأس الذي ارتدته لنحو عشر سنوات.

"حجاب" صابرين
  • صابرين تصدرت مواقع التواصل وحتى مؤشر البحث غوغل في مصر قبل أيام بعد قرارها خلع الحجاب، ونشرت صورًا لها على موقع إنستغرام دون حجاب، وقالت إن الصور صحيحة وليست "باروكة".
  • قالت صابرين إنها اتخذت قرار خلع الحجاب بعد تفكير طويل، مؤكدة أنها أدت أدوارا كثيرة ناجحة دون أن تخالف الشرع.
  • صابرين أكدت أن خلع الحجاب أمر شخصي، وأنها تحرص على الظهور دومًا بشكل محتشم.
  • انتقدت صابرين من هاجموها على مواقع التواصل، على هذا القرار "الذي لا يخص أحدا سواها".
  • صابرين كانت قد ارتدت الحجاب منذ أكثر من عقد، وكانت تحرص على الظهور بباروكة (شعر مستعار) في كثير من الأعمال الفنية التي شاركت في بطولتها ما جعلها تتعرض لانتقادات كثيرة وقتها.
  • كانت صابرين تظهر في العديد من المناسبات الفنية والمهرجانات بالحجاب التقليدي، أو "التربون" قبل أن تظهر فيما بعد بالباروكة قبل إعلانها نزع الحجاب.

https://twitter.com/DinaAhm23724652/status/1196338474263154688?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Nour54077586/status/1196348437656154113?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ahmadmohamed_55/status/1196369419326427137?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/moorgr1/status/1196131021521145857?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/AhmedMokhtarrr/status/1196337077518028802?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف مصرية + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

بعد عشرات السنوات في السجن والمراقبة.. جاسوس إسرائيلي يحصل على حرية مغادرة أمريكا

الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد (رويترز)

تقرير: هل يستطيع ترمب قلب نتيجة التصويت الشعبي؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)

الصحة العالمية: مقاومة المضادات الحيوية لا تقل خطورة عن كورونا

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس (روتيرز)

"قذائف صاروخية ورشاشات" في اشتباك عائلي شرقي لبنان (فيديو)

وقعت اشتباكات، اليوم، بين أفراد من عائلتي جعفر وزعيتر في حي الشراونة في بعلبك (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

شاهد: أستراليا تقتل حوتا "بطيخي الرأس".. ما الأسباب؟

قتل الحوت بطيخي الرأس في أستراليا (موافع التواصل)