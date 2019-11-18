الفنانة صابرين تتصدر مواقع التواصل في مصر بعد خلعها الحجاب

تصدرت الفنانة المصرية صابرين، منصات التواصل الاجتماعي بعد ساعات من إعلانها خلع الحجاب، ليدخل وسم باسمها ضمن قائمة الأعلى تداولًا بين المصريين على موقع تويتر.

وبين معارض ومؤيد ومحايد، انهالت التعليقات حول إعلان صابرين تخليها عن غطاء الرأس الذي ارتدته لنحو عشر سنوات.

"حجاب" صابرين

صابرين تصدرت مواقع التواصل وحتى مؤشر البحث غوغل في مصر قبل أيام بعد قرارها خلع الحجاب، ونشرت صورًا لها على موقع إنستغرام دون حجاب، وقالت إن الصور صحيحة وليست "باروكة".

قالت صابرين إنها اتخذت قرار خلع الحجاب بعد تفكير طويل، مؤكدة أنها أدت أدوارا كثيرة ناجحة دون أن تخالف الشرع.

صابرين أكدت أن خلع الحجاب أمر شخصي، وأنها تحرص على الظهور دومًا بشكل محتشم.

انتقدت صابرين من هاجموها على مواقع التواصل، على هذا القرار "الذي لا يخص أحدا سواها".

صابرين كانت قد ارتدت الحجاب منذ أكثر من عقد، وكانت تحرص على الظهور بباروكة (شعر مستعار) في كثير من الأعمال الفنية التي شاركت في بطولتها ما جعلها تتعرض لانتقادات كثيرة وقتها.

كانت صابرين تظهر في العديد من المناسبات الفنية والمهرجانات بالحجاب التقليدي، أو "التربون" قبل أن تظهر فيما بعد بالباروكة قبل إعلانها نزع الحجاب.

ما الذي يعنينا لو أن الممثلة #صابرين قلعت ملط؟

مش بس خلعت الحجاب وصبغت شعرها أصفر! ولا حاجة خالص والله.#بلاش_استعباط — سي سلامة عبد الحميد (@salamah) November 18, 2019

ثورات فى شيلى ،هونج كونج، العراق ، إيران، الجزائر و لبنان لكننا فى مصر مشغولون بحجاب صابرين.

أحيانا أحس اللغة العربية تبخل على بالتعليق المناسب فى مثل هذه الحالات.

دعواتكم للسخاء البلاغى — Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) November 18, 2019

الجميلة (#صابرين ) في إطلالة جميلة لها اليوم ، المجد للمرأة التي علمت أنها ليست عورة أو شهوة للرجل بل هي إنسان ، المجد للمرأة التي فهمت أنها ليست عار أو مجرد بضاعة رخيصة لابد أن تكفن نفسها بكفن أسود ….المجد لكي يا صابرين @Sabrien ….كل الحب ♥️ pic.twitter.com/Har57j6JTP — مفكر خارج الصندوق (@mofakeroutbox) November 17, 2019

#صابرين ما خلاص بقي كان يوم اسود

يوم قلعت التربون pic.twitter.com/i3lCt86z4v — sagd👑🌹🌹 (@sagd74952700) November 18, 2019

الأزهر بيبيع دين ربنا على موائد الحكام .

– عقوق الوالدين من الكبائر وليس فى أركان الإسلام .

– التولى من الزحف من الكبائر وليس من أركان الإسلام .

– أكل الربا من الكبائر وليس فى أركان الإسلام .#صابرين https://t.co/6kno5LRx5m — 7US△M (@7U5AM) November 18, 2019

https://twitter.com/DinaAhm23724652/status/1196338474263154688?ref_src=twsrc%5Etfw

#صابرين و احنا مالنا يا بييييه اللي تقلع الحجاب تقلع و اللي تلبس تلبس احنا مال اللي خلفونا pic.twitter.com/YtJ9Q6bOlf — mohamed farage 84 (@84Farage) November 18, 2019

https://twitter.com/Nour54077586/status/1196348437656154113?ref_src=twsrc%5Etfw

وهو فين الحجاب اصلا اللي كانت لابساه عشان تخلعه!!! #صابرين pic.twitter.com/Vr7QGAOcra — هﻻل هادى (@helalhady2) November 17, 2019

https://twitter.com/ahmadmohamed_55/status/1196369419326427137?ref_src=twsrc%5Etfw

نفسي اعرف هو ايه اللي حصل للناس بيتدخلوا ليه في شئون الناس مين لبس ومين قلع ومين خلف ومين نام ومين اتجوز ومين طلق ومين سافر ومين ومين ومين ومين بصراحه قرفتونا #خليكم_في_حالكم #صابرين انتي جميله لنفسك واعملي اللي يعجبك 💁‍♀️ — نينا 😷 (@Nena707747Boing) November 17, 2019

#صابرين ترند ليه حضرتك ؟

– عشان خلعت الحجاب ..

انا : مالناش دعوة موهي pic.twitter.com/pI5vAxUrOI — ˗ ˏ ˋ𝙈𝙊𝙉𝙄𝙍 𝙒𝘼𝙎𝙁𝙔ˎ ˊ ˗ (@Monir_Wasfy) November 18, 2019

https://twitter.com/moorgr1/status/1196131021521145857?ref_src=twsrc%5Etfw

شياكة وحشمة وأناقة أميرات العائلة المالكة المصرية #صابرين pic.twitter.com/N3OyatwMll — omar mahmoud (@o_m_83) November 18, 2019

#صابرين ماهى لو الناس ما هتمتش بالحاجات دى

احنا مش هنبقى مصريين pic.twitter.com/skwp6WgTVy — 🌶️✈️♥🚴🏽اسكندراني♛★ (@mr_sun77) November 18, 2019

الاهتمام "العام" بشأن "خاص" كارتداء فلانة للحجاب أو خلعها له دليل على أن (الحجاب العقلي) لا يزال ظاهرة عامة . ملحوظة : "شعر الرأس أقل أهمية بكثير مما داخل الرأس نفسه"#صابرين pic.twitter.com/K0A2iv0IYo — Ahmed Abdelmeneem (@El_khniny91) November 18, 2019

https://twitter.com/AhmedMokhtarrr/status/1196337077518028802?ref_src=twsrc%5Etfw