الفنانة صابرين تتصدر مواقع التواصل في مصر بعد خلعها الحجاب

تصدرت الفنانة المصرية صابرين، منصات التواصل الاجتماعي بعد ساعات من إعلانها خلع الحجاب، ليدخل وسم باسمها ضمن قائمة الأعلى تداولًا بين المصريين على موقع تويتر.
وبين معارض ومؤيد ومحايد، انهالت التعليقات حول إعلان صابرين تخليها عن غطاء الرأس الذي ارتدته لنحو عشر سنوات.
ما الذي يعنينا لو أن الممثلة #صابرين قلعت ملط؟
مش بس خلعت الحجاب وصبغت شعرها أصفر!
ولا حاجة خالص والله.#بلاش_استعباط
— سي سلامة عبد الحميد (@salamah) November 18, 2019
شوفوا بتهاجموا مين؟
وشوفوا الست #صابرين عيالها الأمريكان بيحبوا Egypt إزاي..#تحياEgyptيامامي pic.twitter.com/qgdQcnkklz
— خمسة بالمصري (@egy_five) November 18, 2019
ثورات فى شيلى ،هونج كونج، العراق ، إيران، الجزائر و لبنان لكننا فى مصر مشغولون بحجاب صابرين.
أحيانا أحس اللغة العربية تبخل على بالتعليق المناسب فى مثل هذه الحالات.
دعواتكم للسخاء البلاغى
— Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) November 18, 2019
الجميلة (#صابرين ) في إطلالة جميلة لها اليوم ، المجد للمرأة التي علمت أنها ليست عورة أو شهوة للرجل بل هي إنسان ، المجد للمرأة التي فهمت أنها ليست عار أو مجرد بضاعة رخيصة لابد أن تكفن نفسها بكفن أسود ….المجد لكي يا صابرين @Sabrien ….كل الحب ♥️ pic.twitter.com/Har57j6JTP
— مفكر خارج الصندوق (@mofakeroutbox) November 17, 2019
#صابرين ما خلاص بقي كان يوم اسود
يوم قلعت التربون pic.twitter.com/i3lCt86z4v
— sagd👑🌹🌹 (@sagd74952700) November 18, 2019
الأزهر بيبيع دين ربنا على موائد الحكام .
– عقوق الوالدين من الكبائر وليس فى أركان الإسلام .
– التولى من الزحف من الكبائر وليس من أركان الإسلام .
– أكل الربا من الكبائر وليس فى أركان الإسلام .#صابرين https://t.co/6kno5LRx5m
— 7US△M (@7U5AM) November 18, 2019
https://twitter.com/DinaAhm23724652/status/1196338474263154688?ref_src=twsrc%5Etfw
#صابرين و احنا مالنا يا بييييه اللي تقلع الحجاب تقلع و اللي تلبس تلبس احنا مال اللي خلفونا pic.twitter.com/YtJ9Q6bOlf
— mohamed farage 84 (@84Farage) November 18, 2019
https://twitter.com/Nour54077586/status/1196348437656154113?ref_src=twsrc%5Etfw
وهو فين الحجاب اصلا اللي كانت لابساه عشان تخلعه!!! #صابرين pic.twitter.com/Vr7QGAOcra
— هﻻل هادى (@helalhady2) November 17, 2019
https://twitter.com/ahmadmohamed_55/status/1196369419326427137?ref_src=twsrc%5Etfw
نفسي اعرف هو ايه اللي حصل للناس بيتدخلوا ليه في شئون الناس مين لبس ومين قلع ومين خلف ومين نام ومين اتجوز ومين طلق ومين سافر ومين ومين ومين ومين بصراحه قرفتونا #خليكم_في_حالكم #صابرين انتي جميله لنفسك واعملي اللي يعجبك 💁♀️
— نينا 😷 (@Nena707747Boing) November 17, 2019
#صابرين ترند ليه حضرتك ؟
– عشان خلعت الحجاب ..
انا : مالناش دعوة موهي pic.twitter.com/pI5vAxUrOI
— ˗ ˏ ˋ𝙈𝙊𝙉𝙄𝙍 𝙒𝘼𝙎𝙁𝙔ˎ ˊ ˗ (@Monir_Wasfy) November 18, 2019
https://twitter.com/moorgr1/status/1196131021521145857?ref_src=twsrc%5Etfw
شياكة وحشمة وأناقة أميرات العائلة المالكة المصرية #صابرين pic.twitter.com/N3OyatwMll
— omar mahmoud (@o_m_83) November 18, 2019
#صابرين ماهى لو الناس ما هتمتش بالحاجات دى
احنا مش هنبقى مصريين pic.twitter.com/skwp6WgTVy
— 🌶️✈️♥🚴🏽اسكندراني♛★ (@mr_sun77) November 18, 2019
الاهتمام "العام" بشأن "خاص" كارتداء فلانة للحجاب أو خلعها له دليل على أن (الحجاب العقلي) لا يزال ظاهرة عامة .
ملحوظة : "شعر الرأس أقل أهمية بكثير مما داخل الرأس نفسه"#صابرين pic.twitter.com/K0A2iv0IYo
— Ahmed Abdelmeneem (@El_khniny91) November 18, 2019
https://twitter.com/AhmedMokhtarrr/status/1196337077518028802?ref_src=twsrc%5Etfw