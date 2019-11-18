البث الحي
سياسة|ألمانيا

الشاب المصري الذي أحرق جواز سفره: القنصل هددني بالترحيل [فيديو]

18/11/2019

قال الشاب المصري الذي أحرق جواز سفره في ألمانيا، أشرف أبو عرب، إن سفارة بلاده، رفضت التواصل مع محاميه، بل إن القنصل استدعاه في أحد الأيام وهدده بالترحيل وعامله بشكل غير لائق.

"البلد بتضيع"
  • في مقابلة مع "المسائية" على شاشة الجزيرة مباشر، مساء الأحد، قال الشاب إنه منذ أحداث الثلاثين من يونيو/حزيران 2013، وهو يشارك في كافة الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي تُنظم في برلين ضد "الانقلاب".
  • أشرف أكد أنه لم يعد يحتمل أن يرى مصر "تضيع"، وفق تعبيره، فمن أزمة المياه إلى 100 ألف معتقل في السجون، يزداد الوضع سوءًا في مصر.
  • الشاب قال إنه تأثر جدًا باعتقال الناشطة رضوى محمد التي اعتقلتها السلطات قبل أيام لانتقادها الرئيس عبد الفتاح السيسي وزوجته انتصار، وهي الفتاة التي تحدث عنها الفنان والمقاول المصري المعارض محمد علي (مقيم في إسبانيا).
  • أشرف طالب الرئيس السيسي الذي يزور برلين اليوم الإثنين، بأن يلتقيه باعتباره مواطنا مصريا وأحد رعاياه، وأن يحل له مشكلته التي لا يعرف سببها بوضوح سوى أنه قال "يسقط حكم العسكر".
قصة إحراق "الباسبور"
  • في فيديو مدته 6 دقائق نشرته صفحة "مباشر أوربا" على موقع فيسبوك، وتم تداوله على نطاق واسع يوم السبت، ظهر أشرف جالسًا في مكان مفتوح وظهرت تحت قدميه صورتان منددتان بالسيسي، وممسكًا بجواز سفره في يده، قبل أن يحرقه بمادة مشتعلة.
  • أشرف اختصر محنته في كلمة مصورة "هنا (مشيرًا للباسبور) تاريخي الأسود وتاريخ 100 ألف مسجون في مصر. سأحرق جنسيتي. لكن مصر في قلبي".
  • باكيًا، ينظر الشاب إلى جواز سفره المنتهي منذ 6 سنوات، قائلًا "رفضوا تجديده لأني قلت يسقط حكم العسكر. لأني قلت عيش حرية عدالة اجتماعية".
  • أشرف قال إن السفارة أبلغته بعدم تجديد جواز السفر، وأنه ليس له سوى وثيقة سفر للعودة إلى مصر وتسليم نفسه للنظام.

لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للرابط التالي:

شاهد: بكاء شاب مصري أحرق جواز سفره لرفض السفارة تجديده

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

بعد عشرات السنوات في السجن والمراقبة.. جاسوس إسرائيلي يحصل على حرية مغادرة أمريكا

الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد (رويترز)

تقرير: هل يستطيع ترمب قلب نتيجة التصويت الشعبي؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)

الصحة العالمية: مقاومة المضادات الحيوية لا تقل خطورة عن كورونا

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس (روتيرز)

"قذائف صاروخية ورشاشات" في اشتباك عائلي شرقي لبنان (فيديو)

وقعت اشتباكات، اليوم، بين أفراد من عائلتي جعفر وزعيتر في حي الشراونة في بعلبك (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

شاهد: أستراليا تقتل حوتا "بطيخي الرأس".. ما الأسباب؟

قتل الحوت بطيخي الرأس في أستراليا (موافع التواصل)