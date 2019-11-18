الجزائر: "تحقيقات الفساد" تفقد نصف مليون عامل وظائفهم

كشف أكبر تجمع لرجال الأعمال في الجزائر، الإثنين، عن فقدان نصف مليون عامل لوظائفهم بعد توقف نشاط عدة شركات طالتها تحقيقات فساد يجريها القضاء منذ أشهر.

جاء ذلك على لسان سامي عاقلي، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية (مستقل)، في حوار مع الإذاعة الجزائرية الحكومية.

تحقيقات بقضايا فساد

قال عاقلي: "لدينا 500 ألف عامل أحيلوا على البطالة خلال الأشهر الماضية جراء الأزمة القائمة".

عاقلي: "قطاع أعمال البناء والري في البلاد يشهد زلزالا حقيقيا لأن أكثر من 70 بالمئة من الناشطين فيه هم بصدد إغلاق مؤسساتهم الخاصة".

عاقلي: "بالمقابل لا نشهد أي حلول لهذه الأزمة من الحكومة الحالية بل نسجل عمليات تجميد في حسابات الشركات التي تعاني من صعوبات مالية".

عاقلي: يتعين وجود مخطط عاجل لدعم المتعاملين الاقتصاديين الذين هم بصدد تسريح العمال.

ومنذ أشهر يجري القضاء الجزائري تحقيقات في قضايا فساد مست شركات تابعة لرجال أعمال مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أفضت إلى حبس ملاكها بينهم علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية.

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